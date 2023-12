Omicidio a Gavoi: allevatore 66enne freddato nell’ovile 

Gavoi. È stato freddato nel suo ovile con uno o più colpi di arma da fuoco. Francesco Cidu, allevatore 66enne di Gavoi, non ha avuto scampo: il corpo è stato scoperto ieri sera poco dopo le venti nella proprietà che si estende in località Gaidanu, poco distante dalla strada di Sa Itria in cima al centro abitato.

La scoperta

A far scattare l’allarme erano stati i parenti preoccupati per il mancato rientro dell’uomo a casa. Secondo alcune indiscrezioni, lo cercavano già dalla mattina: a rendere più complicate le ricerche il fatto che Francesco Cidu oltre all’azienda di Gaidanu possedeva anche un ovile dalla parte opposta della Statale. I familiari potrebbero avere iniziato a cercarlo lì, raggiungendo i campi vicino a Sa Itria solo ieri poco prima dell’ora di cena. Immediata la telefonata al 112: sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione del paese, quelli della compagnia di Nuoro e i militari del nucleo investigativo che hanno fin da subito blindato l’intera area, iniziato i rilievi e aperto la caccia al killer.

La cronaca

In una serata gelida, sotto un cielo di stelle, i lampeggianti delle auto dei carabinieri illuminavano i terreni in fondo al lungo stradello sterrato che conduce all’azienda di Francesco Cidu. Intorno alle 22 era impossibile raggiungere il luogo del delitto dove qualcuno, forse dopo aver atteso a lungo il momento di entrare in azione, ha freddato l’allevatore. Il corpo è stato ritrovato in una pozza di sangue e l’assassino potrebbe averlo colpito alla testa, i primi testimoni infatti hanno riferito che il volto era irriconoscibile. Francesco Cidu era sposato e aveva tre figli – Giovanni, Stefano e Marina –, in paese lo conoscevano tutti.

Il paese

La notizia dell’omicidio si è sparsa in fretta per le vie di Gavoi. «Siamo sconvolti, provo un forte dolore all’idea che una persona possa perdere la vita in modo così cruento. Non possiamo che esprimere vicinanza ai familiari – ha detto il sindaco Salvatore Lai che appena saputo dell’omicidio è corso sul posto –. Quel che è accaduto apre scenari inquietanti e ci riporta al passato. Siamo però in presenza di qualcosa di diverso, dobbiamo interrogarci ora che una serie di episodi hanno sconvolto la tranquillità del paese. Non è un bel momento per la comunità e invito tutti a cooperare e abbracciare i valori del vivere civile».

L’inchiesta

Mentre davanti all’azienda agricola di Francesco Cidu, prima della mezzanotte, arriva qualche compaesano per sapere cosa sia successo, i rilievi di legge dei carabinieri vanno avanti. Le indagini degli investigatori sono coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Nuoro Andrea Jacopo Ghironi che questa mattina conferirà l’incarico al medico legale Roberto Demontis per eseguire l’autopsia. L’esame sarà determinante per stabilire le modalità del delitto e potrà fornire elementi utili per dare un nome e un volto al colpevole. Si tratta del quinto omicidio commesso in Barbagia nel 2023.

