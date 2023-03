Omicidio a Bitti. «Ho ucciso mio fratello» 

Una discussione, l’ennesima. Poi la rabbia che monta. Questa volta il litigio tra due fratelli, allevatori di Bitti, Giuseppe e Giorgio Pittalis 55 e 61 anni, supera il punto di non ritorno a Sa’e Lussu - Trainu ’e Muglia nelle campagne del paese. Dalle parole si passa ai fatti, i due urlano e il fratello 55enne prende un grosso martello e colpisce il maggiore che rimane a terra esanime. Il suo corpo è immobile all’interno di una casetta nelle campagne di Bitti dove i due lavoravano insieme. Il fratricida capisce subito quello che ha fatto, torna in paese sconvolto. Forse si cambia. Poi in piazza incontra il primo cittadino, Giuseppe Ciccolini che capisce subito che qualcosa non va. Giuseppe Pittalis gli confessa «ho ucciso mio fratello» e si fa accompagnare in caserma dove viene arrestato. Un tragedia che piomba su Bitti all’alba di una giornata di sole, e che stravolge prima una famiglia, poi un’intera comunità.

La tragedia

Un omicidio che ha pochi misteri. Maturato in famiglia, in un rapporto di tensione tra due fratelli con caratteri evidentemente incompatibili. Quello della vittima, il fratello più grande ruvido e spigoloso, che forse si imponeva su quello più docile del fratricida, a tratti accondiscendente. Incompatibilità esacerbata negli ultimi tempi con l’avanzare dell’età anche a causa di continui litigi negli ultimi giorni per l’utilizzo di un’auto. Fino all’alba di ieri. Quando Giuseppe e Giorgio hanno discusso. Secondo una prima ricostruzione pare che la disputa sia iniziata mentre Giuseppe mungeva. Il fratello maggiore ha contestato al più piccolo l’inerzia nel riparare l’auto che serviva a entrambi per andare in campagna: la reazione è stata immediata, ne è nata una colluttazione e Giuseppe con il martello ha colpito alla testa Giorgio diverse volte. La scena che si sono trovati davanti gli inquirenti aveva poco da raccontare. Un corpo a terra, quello del 61enne, a fianco ancora l’arma del delitto, un grosso martello, che Giuseppe ha lasciato lì. Un litigio avvenuto all’alba quando i due allevatori sono andati ad accudire le pecore. Alle 12 all’arrivo dei magistrati, Riccardo Belfiori e Giorgio Bocciarelli, il sole è già alto. L’immagine di un mandorlo in fiore, stride con la scena che gli inquirenti si trovano davanti.

La confessione

Qualche ora prima Giuseppe ha lasciato lì il corpo del fratello ed è tornato a Bitti. Diverse persone lo hanno notato in piazza Asproni, senza i vestiti da lavoro. Un dettaglio che non è sfuggito, perché erano le 8 del mattino, quando in campagna c’è ancora tanto da fare. Ma lui sapeva bene dove era diretto: aveva deciso di costituirsi e si stava recando dai carabinieri. Lo ha incrociato anche il primo cittadino che lo ha salutato e ha capito che qualcosa non andava. L’allevatore gli ha detto dell’omicidio e il sindaco lo ha accompagnato in caserma. Qui Giuseppe, assistito dai suoi legali Angelo Manconi e Potito Flagella, ha confessato il delitto. Ha spiegato per ore fino a tarda sera ai magistrati che si è trattato di uno scatto d’ira dopo un’aggressione. Che il fratello lo ha strattonato mentre lui mungeva e da lì sarebbe nata quindi la colluttazione mortale. Lunedì è prevista la convalida dell’arresto e l’autopsia sul corpo della vittima da parte del medico legale Matteo Nioi.