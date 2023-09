Omicidi senza tracce: Cristian e Mauro, inchieste parallele  

Le indagini sono due, parallele. Stessa, terribile, ipotesi di reato: omicidio. Indagati: zero. Vittime: due giovani, l’operaio Mauro Pitzalis e il pastore-calzolaio Cristian Farris, entrambi con un passato segnato da guai con la giustizia per armi e rapine (riuscite e tentate), due corpi spariti nel nulla senza lasciare tracce. E questo in due paesi praticamente attaccati: dalle ultime case di Nurri alle prime di Orroli sono pochi minuti di passeggiata, e tuttavia ufficialmente non risulta che Mauro e Cristian si frequentassero né che avessero qualche affare in comune.

Storie simili (in Sicilia si parlerebbe di lupara bianca) ma, secondo gli investigatori, vicende diverse e distinte. Indagini parallele, quindi, e che al momento sembrano destinate a non incontrarsi. E blindate: nessun commento, nessuna indiscrezione dalla caserma dei carabinieri di Isili, dove sulla scrivania del comandante, il capitano Benedetto Paolucci, i due fascicoli sono sempre a portata di mano. Ci sono novità? «Stiamo lavorando, le indagini sono in corso», sono le garbate ma ferme parole degli investigatori dell’Arma. La loro attenzione si concentra su amicizie e frequentazioni degli scomparsi.

A Cagliari, in Procura, le inchieste sono state avviate dai magistrati Paolo De Angelis (per Farris) e da Nicola Giua Marassi (per Pitzalis) e il silenzio è altrettanto rigido. Anche i sindaci dei due centri, Antonello Atzeni (Nurri) e Alessandro Boi (Orroli) scuotono la testa: nessuna novità. A livello di voci, ne girano diverse: una – non confermata – racconta di un terzo giovane della zona che, dopo le sparizioni di Cristian e Mauro, si sarebbe trasferito in tutta fretta lontano dall’Isola.

Cristian Farris

Il primo a sparire, il 21 ottobre di quattro anni fa, è stato Cristian Farris, di Orroli. Aveva 27 anni. Il suo furgone fu trovato distrutto dal fuoco vicino alla diga lungo la strada per Escalaplano. I genitori Efisio e Giulia, la sorella Vanessa e il fratello Walter, 28 e 21 anni, non hanno mai smesso di cercarlo, di lanciare appelli. Scrissero anche al pm, sollecitando l’impiego di tutti i mezzi tecnologici per arrivare alla verità e implorando di essere aggiornati sugli sviluppi delle indagini. Li assiste l’avvocato Gianfranco Piscitelli, che in Sardegna rappresenta sia l’associazione Penelope, che tutela i familiari delle persone scomparse, sia il Garante delle vittime di reato.

Mauro Pitzalis

Si è invece chiusa a riccio la famiglia di Mauro Pitzalis di Nurri, dipendente di una ditta di Orroli: silenzio totale a partire dal 31 agosto di un anno fa, giorno in cui il 31enne non è rientrato a casa. Telefonino irraggiungibile, ultima cella agganciata poco fuori dal centro abitato. Due giorni dopo il padre ha trovato l’auto del giovane parcheggiata in una strada del paese, chiusa a chiave, e ha denunciato la scomparsa ai carabinieri di Isili.

I guai con la giustizia

Mauro Pitzalis, per le forze dell’ordine del Sarcidano, non è un nome sconosciuto. Nel suo dossier spiccano due arresti: il primo 12 anni fa, quando nell’ambito di un’inchiesta su una serie di rapine i carabinieri trovarono nel cortile di casa del giovane un fucile calibro 16 con la matricola cancellata (il giovane patteggiò un anno e 10 mesi di reclusione) e il secondo nove anni fa, accusato insieme a quattro amici di aver picchiato a sangue un anziano per portagli via i fucili da caccia, svaligiato alcune case, rubato, macellato e mangiato un cavallo di razza, minacciato con un fucile alcuni ragazzi, sparato contro la casa e l’auto di un geometra (e stavolta fu condannato a 5 anni). Cinque anni fa era finito fra gli indagati a piede libero per una serie di furti e rapine commessi fra Trexenta e Marmilla da una banda sospettata di progettare un assalto a un furgone portavalori.

Cristian Farris invece è stato arrestato una volta sola, a Iglesias, dieci anni fa: lui e un compaesano erano in sella a uno scooter rubato. Nei dintorni un fucile calibro 20 a canna mozzata caricato a pallettoni e un’auto “pulita”. Secondo i carabinieri stavano per fare una rapina. Negli anni successivi, solo guai minori: qualche lite, qualche intemperanza. Poi, quattro anni fa, la scomparsa.

