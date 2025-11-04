Omicidi, Nuorese maglia nera 

Maglia nera, per il secondo anno consecutivo. Nuoro è al primo posto tra le 106 province d’Italia riguardo le denunce per omicidi volontari consumati nel 2024: 5, di cui uno in Ogliastra, poi divenuta autonoma. Abbastanza per avere un indice del 2,6 per 100 mila abitanti. Prima di Ragusa e Foggia. Nuoro sulla piazza d’onore anche nel settore tentati omicidi con un indice del 5,6. I dati emergono dall’edizione 2025 dell’Indice della Criminalità del Sole 24 Ore, un report sulle denunce di reato giunte alle forze dell’Ordine. Tra le altre categorie poco lusinghiere emerge il primato assoluto per danneggiamento seguito da incendio (66 denunce per 100mila abitanti e 129 casi totali denunciati) e tra le prime 10 province (in nona posizione) per la produzione di stupefacenti con 163 casi acclarati.

Pochi reati totali

Parecchi malfattori in proporzione alla popolazione, dicono i numeri. Infatti la classifica generale relega (si fa per dire) Nuoro alla posizione numero 70, con 5709 reati denunciati. Lorenzo Soro è il presidente dell’Ordine degli avvocati di Nuoro. «Questo è il frutto di una cultura che per fortuna sta scomparendo. Non ci sono le gravi situazioni che c’erano il passato. Un dato storico che emerge anche in fase processuale. Ci auguriamo che l’evoluzione dal punto di vista socio economico aiuti a sviluppare riflessioni più positive per il territorio». Come spesso accade leggendo le classifiche del Sole se Nuoro piange, Oristano sorride e si conferma la provincia più sicura d’Italia, con 2.326 reati denunciati nel 2024. Tuttavia resiste la fascinazione per pistola e passamontagna: è infatti al secondo posto in Italia per le rapine in banca (0,7 per 100mila abitanti). A macchiare il primato di Oristano l’indice per tentati omicidi (3,4 per 100mila abitanti, in nona posizione) e per sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile (4,7 per 100mila ab. e al sesto posto). Per Cagliari un onesto 88° posto mentre Sassari si ferma al 65°.

Tornando a Nuoro l’analisi dei dati offre uno spaccato interessante sul delinquere di casa nostra. I furti restano un settore trainante con 1053 denunce. Tuttavia il 99° posto in classifica è roba da educandi. I danneggiamenti hanno una posizione di rilievo con 856 denunce mentre 173 sono le denunce per lesioni dolose.

La mappa

I dati utilizzati per tracciare una mappa della criminalità in Italia sono quelli confluiti nella banca dati interforze del ministero dell’Interno. Il trend generale è preoccupante, con un aumento degli illeciti pari all’1,7 per cento. Milano, Firenze e Roma sono in testa alle classifiche per denunce in rapporto ai residenti. Desta allarme la concentrazione dei fenomeni criminali nelle grandi città mentre emergono come isole felice le realtà medio piccole come Oristano, Potenza, Benevento, Pordenone, Enna, Sondrio. Nord e sud senza le marcate differenze in materia di vivibilità.

