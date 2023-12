Omicidi in aumento, è allarme 

Le certezze si attendono oggi dall’autopsia sul corpo di Francesco Cidu, il pastore 66 enne di Gavoi, ucciso martedì mattina con almeno due fucilate nel suo ovile nelle campagne di Gaidanu, tra Gavoi e Lodine. Si tratta dell’ottavo delitto del 2023 tra Nuorese e Ogliastra, dove in un anno rispetto al precedente gli omicidi sono raddoppiati: nel 2022 erano stati quattro. Diminuiscono i tentati omicidi, passati dai 5 del 2022 ai 4 di quest’anno. I dati sono stati forniti ieri dal questore di Nuoro, Alfonso Polverino: «È la recrudescenza di un fenomeno che sembrava sopito rispetto agli anni precedenti». Ma è nei reati informatici dove si registrano gli allert maggiori con un +187 per cento nel treding online e 566 mila euro sottratti.

Gavoi

Sul delitto di Cidu, al lavoro i carabinieri della Compagnia di Ottana, che stanno acquisendo elementi. Attendono le conferme dall’esame autoptico sull’orario della morte che potranno rendere più chiaro il quadro degli indizi sinora raccolti dagli investigatori. Chi ha ucciso l’allevatore conosceva certamente la zona e le sue abitudini. Cidu non aveva adottato nessun tipo di precauzione, era abitudinario. La pista privilegiata rimane quella di un possibile legame con il clima di paura e gli attentati che si sono verificati negli ultimi mesi, ma anche con il passato dell’allevatore.

La situazione

Qello di Gavoi è l’ultimo degli otto delitti del 2023. Nel Nuorese calano del 29 per cento le rapine. «C’è stata una rapina ad un solo ufficio postale, a Talana, e l’assalto a un portavalori qualche giorno fa in Ogliastra», ha evidenziato il questore sottolineando che c’è un fenomeno in aumento, quello delle rapine ai cacciatori.

La lotta agli stupefacenti ha portato al sequestro di circa 800 chili di droga, ma soprattutto al contrasto delle piazze dello spaccio e del micro spaccio anche attorno alle scuole. «Questa rinnovata attenzione ha consistito di accertare 156 episodi», ha detto Polverino. Aumentano le denunce (102) e gli arresti 44. Dal punto di visto amministrativo la polizia ha garantito 7 mila passaporti ed effettuato 800 verifiche sui possessori di armi. Tra i dati significativi, l’aumento degli ammonimenti con un +36 per cento. «Un dato che non sappiamo se derivi da un aumento delle denunce o degli eventi», ha spiegato. Crescono anche gli avvisi orali e i fogli di via obbligatori.

Cpr e rimpatri

Sul fronte Cpr 87 i rimpatri nel 2023 (47 del 2022). Sulle strade la polizia ha rilevato 550 sinistri: 9 mortali con 10 vittime. Grande attenzione alle nuove tecnologie, con la sezione postale: aumentano le denunce per frodi online +68 percento, +82 reati informatici, e ben +187 per cento del treding online.

