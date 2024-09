Omicidi, Barbagia in vetta 

Nuoro risulta la provincia d’Italia con il primato per omicidi volontari consumati: 3,9 ogni centomila abitanti. Mentre con 2358 denunce e (1510,8 per centomila abitanti) e un indice di 36, Oristano è tra le province e città metropolitane più sicure in Italia. È quanto emerge dall’indice della criminalità 2024 pubblicato dal Sole 24 Ore, elaborazione su dati del Viminale. La classifica vede la città nuorese con un primato per nulla invidiabile.

La graduatoria

Il capoluogo barbaricino è anche secondo in Italia nella speciale classifica degli omicidi colposi da incidente stradale, quarto per gli omicidi colposi. Tra i dati che creano allarme, la provincia di Nuoro fa segnare anche il sesto posto nazionale per il danneggiamento a seguito di incendio con 47,9 denunce ogni centomila abitanti, mentre è settima in Italia per i reati riguardanti gli stupefacenti. L’anno passato ha visto il capoluogo barbaricino, che già nel passato recente aveva “vantato” il triste primato, ritornare ad essere la provincia dove, in rapporto alla popolazione, ci sono stati più delitti volontari. Omicidi da muretto a secco, ma anche molti delitti d’impeto. Sette in totale quelli che entrano nel conteggio: Oliena, Ortueri, Bitti, Arzana, Gavoi, Orune, Fonni e Lula i luoghi dove sono avvenuti i delitti nel 2023. La gran parte risolti, con gli autori già condannati, altri ancora senza colpevoli. La Barbagia finisce nella top ten italiana anche per le rapine agli uffici postali con il decimo posto nazionale e un indice di 0,5 ogni centomila abitanti. Ma non si ruba: Nuoro è al 103 esimo posto per i furti (475,5 ogni centomila abitanti), terzultima in Italia.

Oristano su, Sassari giù

Oristano è tra le province e città metropolitane più sicure in Italia, con 2358 denunce (1510,8 per centomila abitanti). Risalendo nella graduatoria si trova Cagliari che si piazza al 94/o posto con 19.957 reati denunciati (2.565,4 per centomila ogni abitanti) e un indice di 36, quindi Nuoro (86/a) con 5.524 denunce (2.670,6 per 100mila ogni abitanti) e un indice di 18. Infine Sassari, la città che secondo la classifica è la peggiore in Sardegna al 66/o posto con 14.691 denunce (3.000,4 per centomila abitanti) e un indice di 29. «Ancora una volta la rilevazione del Sole 24 Ore premia la provincia, ma è sempre rilevante il peso della città capoluogo dove si concentra la maggior parte dei servizi e una fetta cospicua della popolazione - commenta il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna - è la conferma di una caratteristica della sua popolazione, del suo territorio e del suo contesto sociale».

