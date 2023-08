Omicida fermato alla guida ubriaco 

Condannato a diciotto anni e otto mesi per aver ucciso, nel settembre 2017 a Castrignano del Capo in provincia di Lecce, l’allora fidanzata sedicenne Noemi Durini con delle pietre e una coltellata, nascondendone il corpo sotto i massi, poi ritrovato dopo dieci giorni, Lucio Marzo – oggi 24enne, all’epoca dei fatti diciassettenne – è finito nuovamente nei guai a Cagliari. Autorizzato dall’autorità giudiziaria a lasciare l’istituto di pena minorile di Quartucciu, dove sta scontando la pena, per raggiungere l’attività commerciale di Sarroch dove lavora e dove avrebbe dovuto dimorare per alcuni giorni, è stato sorpreso dagli agenti della Polizia Stradale alla guida di un’auto nelle vie del centro di Cagliari: sapendo di non poter condurre veicoli a motore, una delle prescrizioni previste dal provvedimento oltre a quella della dimora, ha tentato la fuga prima sulla macchina e poi a piedi. Tutto inutile. Alla fine è stato bloccato e identificato: è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale per guida in stato di ebrezza (sottoposto al alcoltest è risultato positivo) altro motivo per cui ha provato a scappare.

Una vicenda che potrebbe pesare sul permesso premio concesso dall’autorità giudiziaria. Marzo, entrato nell’istituto di Quartucciu da minorenne, nel 2020 ha chiesto di poter lavorare fuori dal penitenziario. A tre anni dal delitto della sua fidanzata sedicenne – che aveva scosso tutta Italia – aveva chiesto il permesso di avere un’attività lavorativa all’esterno, una delle misure previste per il recupero dei detenuti. Permesso arrivato negli anni successivi. Giovedì mattina, come accertato dagli agenti della Polizia Stradale, si sarebbe dovuto trovare a Sarroch perché autorizzato a svolgere un’attività lavorativa in un esercizio commerciale e a dimorare in quel Comune, per poi rientrare nell’istituto di pena minorile di Quartucciu. Invece è stato sorpreso nel centro storico di Cagliari per giunta alla guida di un’auto (il provvedimento prevede il divieto di guida di mezzi a motore) e, dopo la prova con l’etilometro, sotto l’effetto di alcol. Da qui la fuga, con inseguimento, che si è conclusa con la denuncia di Marzo.

Il giovane pugliese è stato condannato (la sentenza è definitiva) per aver ucciso la giovanissima fidanzata Noemi il 3 settembre 2017. La ragazza era scomparsa nel nulla e l'ultima volta in cui era stata vista in compagnia del fidanzato. Le ricerche non portarono a nulla fino alla confessione di Marzo, dieci giorni dopo. (m. v.)

