Omertà disinnescata da una App 

In un territorio come la Barbagia, dove l’omertà ha radici profonde e spesso chi è testimone o vittima di un reato ha paura di esporsi, la tecnologia può diventare un alleato prezioso. È pure questo lo spirito con cui viene rilanciata anche a Nuoro l’app YouPol, strumento creato dalla Polizia per raccogliere segnalazioni anche in modo completamente anonimo, in tempo reale, con la possibilità di dialogare direttamente – via messaggio – con un operatore. Nessuna registrazione obbligatoria, nessuna esposizione personale: basta un clic per inviare foto, video, messaggi testuali e la propria posizione geolocalizzata alla sala operativa della Questura. Per chi teme ritorsioni o non vuole mettersi in prima linea rappresenta un’occasione concreta per rompere il silenzio.

La mappa dei reati

Attiva dal 2017, l’applicazione, nata per segnalare bullismo ed essere più vicino alle nuove generazioni, è diventata col tempo un osservatorio diretto su ciò che accade nei quartieri, anche nei più periferici. A Nuoro, le segnalazioni (poche decine dall’inizio dell’anno) raccontano una ritrosia, una diffidenza figlia di un retaggio culturale. Ma ci sono e crescono: corse clandestine di auto, spaccio di droga, degrado urbano e abbandono di rifiuti, disturbo della quiete pubblica, bullismo e atti persecutori. Queste le segnalazioni. Ma nella provincia dove la produzione di marijuana è diventato allarme, grazie ad una segnalazione tramite YouPol, sono stati recuperati 20 chili di droga, confermando la potenza dello strumento nella lotta alla criminalità.

Filo diretto

«Può essere usata da chiunque, anche da stranieri, grazie alla possibilità di scegliere diverse lingue e allegare immagini o video», spiega il dirigente Salvatore Pisanu. L’invito è a fare meno segnalazioni sui social e utilizzare l’app. «Non sostituisce il numero d’emergenza, ma lo integra, riducendo le chiamate inutili al 112». Dalla Questura, si può anche attivare una chat riservata per approfondire la segnalazione in diretta. L’app può segnalare abusi in modo discreto, senza allertare il partner o l’aggressore. «La possibilità di segnalare senza esporsi, anche da casa, è fondamentale in contesti dove paura e sfiducia scoraggiano il dialogo con le forze dell’ordine», dice Giuseppe Saracino, dirigente delle Volanti.

