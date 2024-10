Omero fratturato: «Non sappiamo quando riusciremo a operarla» 

Gli antinfiammatori attenuano i dolori ma non la rabbia: «Non si può continuare a giocare con la salute dei malati. È scandaloso». Reparto di Ortopedia, ospedale Brotzu: alle proteste di medici, infermieri e sindacati – in stato di agitazione da settimane e pronti ora anche allo sciopero nazionale già fissato per il 20 novembre – si aggiungono le grida disperate di chi tocca con mano la situazione disastrosa del più grande ospedale dell’Isola. Dove il personale non basta e i posti letto neppure. «Ho necessità di essere operata ma non ci sono abbastanza medici. Proprio oggi mi è stato detto che l’intervento non si farà probabilmente neanche la settimana prossima», racconta Maria Antonietta Mameli, 71 anni e una frattura all’omero che l’ha portata al pronto soccorso, domenica sera, e poi direttamente in reparto per l’operazione che continua a saltare.

Sistema in tilt

Ha il tono sofferente e la comprensibile indignazione di chi bussa alle porte della sanità pubblica per ricevere assistenza e finisce per essere messa in coda. Come se fosse alle poste. «Non è dignitoso né accettabile ritrovarsi in un letto d’ospedale da giorni senza sapere quando mi verrà concessa la grazia di ricevere le cure di cui ho bisogno. E non sono certo l’unica, perché in reparto c’è chi attende da venti giorni per poter entrare in sala operatoria», racconta la donna. «È una vergogna, farebbe bene l’assessore alla Sanità a farsi un giro nei reparti per vedere con i suoi occhi cosa sono costretti a subire i malati e come funziona il Brotzu, con il personale che fa i salti mortali, ma comunque non basta per dare riposte adeguate e in tempi ragionevoli a chi soffre».

Così si finisce per aspettare, su un letto che quando si è fortunati è dentro una stanza e altrimenti finisce in corridoio. Perché non bastano gli organici sottodimensionati per far fronte alle richieste di mezza Sardegna, e non bastano neanche i posti letto per i pazienti.

L’ultimo accorato grido d’allarme parte dall’Ortopedia dell’ospedale di via Peretti, dove se un tempo si riusciva a eseguire l’intervento entro le 48 ore, adesso anche con l’ordinario si arranca. Si aggiungono gli effetti tangibili dello stop alle prestazioni aggiuntive e agli straordinari, deciso in occasione della proclamazione dello stato di agitazione. E tra un male e l'altro si finisce per essere un numerino dentro un lista che vede oltre quaranta pazienti attendere per chissà quanto. Capita nella Traumatologia che va avanti con oltre quaranta posti letto in meno di quelli previsti e un tasso di occupazione che oscilla tra il 110 per cento e il 125 in tanti altri reparti: che tradotto in parole significa far venir meno i livelli essenziali di assistenza e aumentare il rischio di errori clinici.

L’Azienda

Una situazione ben nota anche alle Direzione dell’Arnas-Brotzu. «Non possiamo far altro che scusarci con la signora e con chi come lei si scontra con le attese inaccettabili dovute a una situazione certamente allarmante, e di cui siamo consapevoli, soprattutto per quanto riguarda l'Ortopedia», commentano i vertici. «La realtà è che non abbiamo personale a sufficienza per dare assistenza a un'utenza che con la chiusura delle strutture periferiche è quasi raddoppiata e non siamo in grado di reggere al sovraccarico senza un adeguamento degli organici e ovviamente dei posti letto. È necessario che l'assessorato regionale alla Sanità trovi soluzioni che consentano a noi di lavorare e ai sardi di ricevere l'assistenza dovuta».

