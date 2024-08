Ombrelloni sequestrati nel lido di Bosa 

Tempi duri per quanti hanno l'abitudine di lasciare la sera prima di andare via gli ombrelloni in spiaggia per assicurarsi il posto. La Guardia costiera ha sequestrato ombrelloni ed altra attrezzatura in una spiaggia di S’abba Druche. L'operazione è stata condotta su disposizione del comandante del locale ufficio circondariale marittimo Alessandra Gabrini. Durante i controlli sono stati sequestrati ombrelloni lasciati incustoditi e posizionati in modo non conforme alle normative vigenti. L'ordinanza prevede modalità di utilizzo delle spiagge per garantire la sicurezza, il rispetto dell'ambiente marino e costiero. «Il sequestro – affermano dalla Guardia costiera - è stato necessario per contrastare pratiche che ledono il decoro e la fruibilità delle spiagge, assicurando al contempo che tutti possano godere degli spazi pubblici in maniera equa e regolamentata. Si invita a rispettare le normative e collaborare, chiamando il numero blu 15.30». ( s. c. )

