Ombrelloni e sup sequestrati 

Due campi da beach volley, diversi sup, canoe e ombrelloni: tutto materiale lasciato incustodito in spiaggia in assenza dei proprietari e di chi poteva farne uso. È quanto trovato ieri mattina dagli uomini della Guardia costiera sul litorale di Pula nel corso dei controlli estivi condotti nell’ambito dell’operazione “Mari e Laghi Sicuri 2026”. Le attrezzature, che occupavano un’area di proprietà del demanio marittimo, sono state rimosse e sequestrate e potrà essere restituita ai proprietari solo col pagamento della conseguente sanzione amministrativa.

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