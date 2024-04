Ombrelloni e lettini, già tutto esaurito 

Ombrelloni extra large o gazebo di lusso per ospiti esigenti, zone economy per giovani, la possibilità di servire un aperitivo sotto l’ombrellone. E poi aree dedicate ai bambini, servizi riservati a persone con disabilità (da anni garantiti negli stabilimenti della cooperativa golfo degli Angeli) e, novità del Lido, anche un’area hospitality per cani. «Un servizio particolarmente richiesto da moltissime famiglie che quest’anno attiviamo per la prima volta», dice Angelo Cerina, amministratore unico del Lido.

Si innalzano le temperature, ma le tariffe per lettini e ombrelloni al Poetto per fortuna no. Cioè, non così tanto. «Nessuna stangata, parliamo di lievi aumenti», assicurano i titolari. «I prezzi sono stati ritoccati solo negli stabilimenti più richiesti», il Golfo 1 per esempio, «dove ci sono meno postazioni a disposizione», dopo che è stato creato il sistema dunale di protezione della spiaggia, dice Maria Annunziata Abis, presidente della cooperativa. Le ruspe non sono ancora entrate in azione per allestire gli stabilimenti ma avanza già una campagna abbonamenti incoraggiante per gli stabilimenti balneari: li 90% dei “pacchetti” acquistati nel 2023 è stato già riconfermato. Tra speranze e incognite (con la spada di Damocle delle concessioni) tra meno di un mese, il primo maggio, parte ufficiosamente la stagione balneare. Ma già ieri, complice il caldo estivo (oltre 25 gradi all’ora di pranzo), il Poetto è stato preso d’assalto dai cagliaritani.

Gli abbonamenti

Al Lido, la cabina prima categoria plus più sette tessere costa 5mila e ottocento euro (300 in più del 2023). Cifra che ovviamente si abbassa scalando di categoria. Sino ad arrivare a 2mila e trecento euro (200 in più dello scorso anno) per la quarta categoria con altrettante tessere. L’ombrellone è escluso, per averlo bisogna sborsare altri 300 euro (come un anno fa), mentre ne occorrono 1.300 (più dello scorso anno) per il posteggio privato. Sui titoli annuali, invece, cioè fino al 30 aprile 2025, le tariffe rimangono invariate. «Gli abbonamenti stanno andando molto bene», dice il direttore Cerina. «Se avessimo a disposizione più spiaggia», l’erosione che ogni anno avanza e si mangia porzioni di arenile, «andremmo anche meglio. Come al solito», dice ancora, «puntiamo su una ricca offerta di servizi, e l’area hospitality per cani gestita da un’associazione cinefila è una di queste novità», aggiunge. «Noi cominceremo, come al solito nelle seconda metà di maggio dal Golfo 1», Prima Fermata, «poi entro l’11 giugno saremo a regime con 900 posti a disposizione in tutti i 7 stabilimenti», dice Maria Annunziata Abis. «Le aspettative sono buone, abbiamo riscontri positivi da parte dei clienti storici e di quelli nuovi», aggiunge. «Agli abbonamenti noi abbiamo riservato il 30% della nostra disponibilità», spiega Alessandro Murgia, dell’Emerson. «Noi facciamo una scelta diversa, perché dal momento che collaboriamo con diversi hotel, lasciamo sempre la possibilità, per turisti e cagliaritani, di acquistare un ingresso giornaliero. In generale», dice ancora Murgia, «quest’anno manteniamo le stesse tariffe dello scorso anno».

Le incognite

Ma sulla stagione balneare che sta per partire non c’è solo l’ombra dell’inflazione e dell’erosione. C’è anche un problema legato alle concessioni. «Gli stabilimenti hanno ricevuto dalla Regione l’autorizzazione a montare le strutture accettando il fatto che questo sarà l’ultimo anno», dice Danilo Cacciuto, presidente del Sib Confcommercio Sud Sardegna. Come noto, le concessioni balneari sono state prorogate fino a dicembre 2024. «Non dovrebbe essere la Regione a fissare quel vincolo ma il Governo, per questo ci siamo attivati per fare ricorso. E questo porterà a un ritardo nell’avvio della stagione».

