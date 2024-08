Ombrelloni chiusi per due ore 

Le locandine della protesta sono affisse negli stabilimenti, mentre gli altoparlanti scandiscono il messaggio che annuncia la mini-serrata di oggi, con gli ombrelloni chiusi dalle 7.30 alle 9.30. È tutto pronto per lo sciopero dei balneari, dopo la mancata risposta del Governo entro Ferragosto sulla richiesta di un intervento normativo. La questione, annosa e irrisolta, ruota intorno alla gestione delle concessioni demaniali marittime. Ma la categoria si spacca: se Sib-Confcommercio e Fiba-Confesercenti hanno imboccato la strada della mobilitazione, altre sigle come Assobalneari, Federbalneari e Cna si sono sfilate.

La frenata

Dunque, il fronte comune dei balneari si è rotto: oggi non tutti gli ombrelloni si chiuderanno per due ore nei litorali italiani. «Non è giusto penalizzare migliaia di consumatori che hanno scelto gli stabilimenti italiani per le loro vacanze, riconoscendone qualità e funzionalità», dicono Assobalneari e La Base Balneare che con Donnedamare si asterranno dallo sciopero. Per i presidenti Fabrizio Licordari e Bettina Bolla, la via maestra è «sostenere la validità della mappatura fatta dal Governo italiano», secondo cui il 67 per cento delle coste è disponibile al libero mercato. «Lo sciopero è solo un'iniziativa spot», concorda il numero uno di Federbalneari, Marco Maurelli: «Con grandissima difficoltà il Governo sta cercando di mettere in ordine le idee. Serve una riforma che scongiuri una terza sentenza della Corte di giustizia, che paralizzerebbe il sistema». Anche il coordinatore di Cna balneari, Cristiano Tomei, si dice convinto che «alla protesta vada preferito il dialogo».

Il fronte del sì

Non accetta invece «il gioco di dividere la categoria» Antonio Capacchione, presidente del Sib: «Sarà uno sciopero gentile. A chi non ritiene di aderire dico: scegliete un'altra iniziativa, ma non fare nulla è sbagliato». E alle associazioni dei consumatori, dal Codacons all'Aduc all'Unc, contrarie alla protesta, replica: «Chiuderemo gli ombrelloni dalle 7.30 alle 9.30, le due ore mattutine in cui di solito c'è pochissima gente. E ai pochi ospiti offriremo caffè e brioche. Se penalizziamo gli utenti? Ma lo facciamo anche per loro. Con le gare al rialzo succederà quello che è successo a Jesolo, dove hanno tolto le spiagge ai vecchi concessionari ed è arrivato Mr. Geox che ha raddoppiato le tariffe». Stessa posizione per il presidente di Fiba: «Non è uno sciopero di bandiera, è nell'interesse generale della categoria», sottolinea Maurizio Rustignoli, che ricorda: «Se gli ombrelloni aprono con due ore di ritardo, tutti gli altri servizi sono garantiti, dal salvamento ai servizi igienici».

Mediazione faticosa

Intanto il Governo ha cercando la mediazione per attenersi alla direttiva Bolkestein, il cui mancato rispetto ha fatto aprire a Bruxelles una procedura d’infrazione. L’Italia è accusata di non aver ancora fatto partire le gare sulle concessioni, che vanno riassegnate entro la fine di quest’anno. L’idea del Governo è concedere proroghe sino al 2030, dove le concessioni sono meno del 25 per cento. Se ne sta occupando il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto. Ma a Palazzo Chigi sanno bene che difficilmente la Commissione Ue accetterà la proposta.

