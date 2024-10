Ombre sulla morte di Giuseppe Mannoni 

Sono passati due mesi esatti dalla tragica nottata nel parcheggio di Baia Sardinia, quando Giuseppe Mannoni stramazzò a terra con un gravissimo trauma cranico. Era il 26 agosto e il giovane di Thiesi, 28 anni, entrò in coma. Un disperato intervento di neurochirurgia, a Nuoro, non gli salvò la vita.

Due mesi dopo la tragedia il giallo sulla morte di Giuseppe è sempre più fitto. Il dato che sta facendo saltare le pochissime certezze dell’inchiesta arriva dall'esito dell’autopsia: le fratture multiple nel cranio della vittima sono incompatibili con una caduta. E non basta. Tutta la ricostruzione dei fatti è lacunosa e non spiega alcunché, considerato il gravissimo trauma cranico fatale per il giovane di Thiesi. La realtà è che nessuno sa che cosa sia successo nel parcheggio di Baia Sardinia, a poche centinaia di metri dalla discoteca Phi Beach, dove Giuseppe aveva trascorso la serata con gli amici. La Procura di Tempio non ha testimonianze esaurienti e non avrebbe neanche immagini dell’accaduto. Niente di niente. L’inchiesta, stando a indiscrezioni, ha dovuto fare i conti con dichiarazioni sin troppo sintetiche e parziali di chi era nel piazzale la notte del 26 agosto. Se non è omertà, poco ci manca. Nessuno ha visto come Giuseppe è finito a terra e soprattutto che cosa sia successo quando il giovane era riverso sull’asfalto del parcheggio. Il dato certo è che un solo violento colpo alla testa non spiega le devastanti condizioni di Mannoni al momento della radiografia e poi dell’intervento a Nuoro.

«Indietreggiava»

Per la morte di Giuseppe Mannoni c’è un indagato, un ragazzo tedesco (assistito dall’avvocato Luca Montella). Il giovane è in Germania dalla fine di agosto e sostiene di non avere niente a che fare con la morte del coetaneo. Accusato di omicidio preterintenzionale, il turista dice di avere visto indietreggiare e cadere Mannoni. Ma probabilmente mancano i nomi di altre persone che erano sulla scena. Nel parcheggio c’era un amico della vittima, la stessa persona che lo accompagnerà dal Pronto Soccorso di Olbia a casa. Un altro testimone che non è nelle condizioni di fare luce sui fatti. «Ho visto da lontano che Giuseppe era a terra»: questa la risposta che il giovane avrebbe dato ai carabinieri.

E poi si parla di un'altra persona, un parcheggiatore, che avrebbe visto la vittima con altri ragazzi. È evidente che nella ricostruzione che sta alla base dell’inchiesta ci sono soprattutto ombre. Il corpo della vittima è apparso quasi totalmente integro, nessun ematoma o ferita. La testa, invece, è fracassata. Come se fosse stata colpita da un pesante oggetto contundente.

Il Pronto soccorso

Gli avvocati della famiglia Mannoni (Nicola Satta e Sergio Milia) attendono di conoscere gli sviluppi delle indagini. A complicare il caso ci sono anche le presunte omissioni del personale medico del Pronto soccorso di Olbia. Mannoni avrebbe trascorso diverse ore fuori dall’ospedale Giovanni Paolo II con una emorragia cerebrale.

Ma la domanda più importante sembra essere un’altra: che cosa è successo al giovane nel parcheggio di Baia Sardinia?

RIPRODUZIONE RISERVATA