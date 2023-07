Ombre mafiose sulle aste immobiliari 

L’ombra della criminalità organizzata sulle aste immobiliari del Nuorese. È allarme rosso sui rischi di infiltrazioni mafiose nell’Isola. «Oggi le mafie sparano sempre meno e fanno più affari». E hanno iniziato a farli anche a Nuoro. L’allarme arriva dal prefetto Giancarlo Dionisi, che ieri ha presieduto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza dove è stato esaminata la problematica legata alla drammatica situazione in cui versa il carcere di Badu ‘e Carros. Il penitenziario ospita numerosi detenuti a regime detentivo speciale, con il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata tra i detenuti e il contesto criminale sardo. Pericolo già evidenziato dal Procuratore generale Luigi Patronaggio.

Intervenga il Governo

Dopo il vertice il prefetto ha spiegato: «Un tema così delicato verrà portato all’attenzione del Governo e del ministero della Giustizia perché dia la giusta attenzione alle problematiche di questo carcere proprio in un’ottica di evitare che le mafie possano fare affari a Nuoro e provincia, e poi in tutta la Sardegna». C’è un dato che allarma gli investigatori: il flusso di stupefacenti nell’Isola è molto superiore alla richiesta. La Sardegna è ormai crocevia della criminalità organizzata. Vengono sfruttate le collusioni con la malavita locale create nelle carceri per fare affari.

Droga mattone e mafie

Tra i segnali di “pericolo” d’infiltrazione mafiosa, ci sono gli acquisti immobiliari riconducibili alla criminalità organizzata nelle aste del Nuorese. Insomma camorra, n’dragheta e mafia investono nel patrimonio immobiliare del territorio e poi rivendono. Anche di questo si è parlato all’incontro dove erano presenti il questore, i comandanti provinciali di carabinieri e Guardia di finanza, la procuratrice di Nuoro, Patrizia Castaldini e la direttrice di Badu ‘e Carros, Patrizia Incollu. La riunione è stata convocata dopo il grido d’allarme lanciato dal Pg di Cagliari sul grave rischio di infiltrazioni mafiose nel tessuto della criminalità locale in seguito al trasferimento nelle carceri sarde di detenuti per reati associativi.

Il comitato

Dionisi ha espresso «forte preoccupazione per la tenuta dell’ordine e della sicurezza a Nuoro e nel territorio. Il pericolo - ha detto - è che i proventi illeciti invadano la Sardegna e inquinino il territorio e l’economia della regione». La Castaldini ha parlato della «necessità di potenziamento di Badu ’e Carros sotto il profilo della struttura, del personale amministrativo e di polizia. Necessità che deriva dall’attività d’indagine svolta dalle procure di Nuoro e Cagliari, con la supervisione della procura Generale. La presenza di detenuti di spessore non solo di Nuoro può essere un indice della pericolosità delle possibilità di infiltrazioni camorristiche, mafiose e ndranghetiste. È importante che tutta la società, imprenditoriale, politica, economica e la giustizia, svolgano un’attività di controllo e verifica per evitare queste possibili infiltrazioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA