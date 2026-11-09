“Ombre”, lo sguardo d’autore architetta il passato Ritratti di chiostro per plexiglas, memoria e oro zecchino 

Diventa biancastro, quasi grigio, il luminoso tufo delle colonne, degli archi, dei capitelli del Chiostro di San Domenico. A sfaldarlo, la pittura di Flaviano Ortu e la sua bellissima sequenza di offuscati oli su plexiglass. “Ombre” è il titolo di una mostra curata dalla storica dell’arte Marcella Serreli al Cornetto Acustico di Cagliari, in via San Giovanni 219, e visibile sino a sabato.

Perdono ogni rigidezza, le architetture conventuali. Diventano echi, impressioni, orme. Quelle di una cancellata, dei gradini consumati dai passi, degli sbalzi tra i conci. I lisci supporti sono lavorati con colori scuri illuminati da innesti d’oro zecchino, con grumi di materia ottenuti con la colla e le spugne, con i graffi delle incisioni. Sono vagamente lattescenti, queste interpretazioni di un luogo che viene rappresentato con vedute parziali e con qualche particolare geometrico e che infine è, innanzitutto, un ritratto. Del sito e anche del suo autore, appassionato cultore del patrimonio che ci è stato consegnato dagli avi. «I segni impressi sul plexiglas», nota nella presentazione Marcella Serreli, «definiscono l’architettura tramite sapienti intromissioni prospettiche. Scenari che trasmettono il senso del perduto ma anche l’inesorabile amore per il bello dell’immagine». La personale, proposta un anno fa al MADN di Senorbì, trova in questa edizione una sede particolarmente appropriata. La chiesa di San Domenico, bombardata nel 1943, sorge in un quartiere cagliaritano, Villanova, che è pieno di chiese. E di processioni e di canti e di confraternite. Lo sguardo di Flaviano Ortu, che ha studiato Scenografia all’Accademia di Belle Arti di Roma e Restauro dei dipinti e dei legni a Firenze e Roma, scorre sul calcare scolpito, sui simboli religiosi, su una sagoma umana vista di spalle. Trasmettendo a ciò che raffigura una fluidità che meraviglia e attrae.



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