Omar Sy è di nuovo Arsenio Lupin e si prepara alla rapina del secolo 

Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo, è stato un personaggio adorato da generazioni di ragazzi ed è curioso che affascini ancora oggi come allora attraverso una nuova versione contemporanea e con un protagonista carismatico come Omar Sy. L’attesa per la terza stagione di “Lupin”, la serie prodotta da Gaumont per Netflix, è finita. Le nuove puntate sono sulla piattaforma. Con Omar Sy nel cast Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab e Shirine Boutella. Ne parliamo con il regista Ludovic Bernard.

“Lupin” è ormai un cult in tanti paesi, qual è il segreto di questa serie, perché piace così tanto?

«C'è un po’ di Robin Hood in Lupin. Lui lotta per rimediare alle ingiustizie, gli spettatori si identificano e si schierano dalla sua parte. Assane Diop è un personaggio universale. Un uomo che tutti vorremmo essere. Inoltre è sempre un passo davanti a tutti. La verità è difficile da trovare e la scopri solo quando lui decide di mostrarti la luce. Tutto il resto è un'illusione».

C'era una sfida a monte: far conoscere al pubblico che non aveva mai saputo dell'esistenza del ladro gentiluomo, ai giovani dunque, questo personaggio. Com'è stata costruita?

«La sfida era rendere la storia e il personaggio universali e quel talento appartiene a George Kay, il creatore di Lupin. Mescolare elementi della storia originale di Maurice Leblanc ai numerosi alias di Lupin con l'attualità ha suscitato l'interesse del pubblico più giovane. E siamo orgogliosi se riusciamo a far tornare sui libri i nostri ragazzi».

Senza spoiler, per la terza stagione il pubblico cosa potrà aspettarsi?

«Credo che questa stagione sia ancora più spettacolare, la rapina in Place Vendôme è grandiosa, il pubblico scoprirà una Parigi nuova, una Parigi mai vista. Tutto quello che posso dire è che Assane Diop non può sfuggire al suo passato».

Parliamo di Omar Sy. Che attore è, che rapporto avete instaurato e che aneddoti ci può rivelare?

«Omar Sy è incredibile! Ha un'aura eccezionale. Ci innamoriamo ogni volta che sorride. È uno splendido professionista, conosce a memoria il suo personaggio ed è sempre pieno di proposte, ti sorprende sempre. È con te al 100 per cento fino in fondo e questo non ha prezzo. È un uomo molto divertente. Con lui il tempo vola!».

“Lupin”, così come “Call My Agent” ed “Emily in Paris”, è un esempio di una serie che ha nella città di Parigi una protagonista. Come ha girato? Che location ha scelto questa volta?

«Parigi è una città meravigliosa in cui vivere. Quando giro a Parigi, mi metto sempre nei panni di un turista che arriva per la prima volta. Ho scelto luoghi emblematici e mi sono preso del tempo per passeggiare e trovare luoghi che non sono molto conosciuti nemmeno dai parigini. È stata una delle tante sfide di questa serie».

Siamo invasi dalle serie tv. Da regista quale pensa sia il modo per emergere, farsi largo come è accaduto con “Lupin”?

«Bisogna puntare sulle storie forti».

