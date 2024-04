Omar Pedrini, lo Zio Rock: «L’Accademia a Cagliari e quella casa a S’Antioco...» 

Dai Timoria all’attività solista, Omar Pedrini, rocker, chitarrista, autore, attore, docente, è uno dei pezzi da 90 della musica italiana. Innamorato della Sardegna, dove torna spesso e volentieri, lo Zio Rock è il quarto atteso ospite dell’Accademia del Pop, in scena il 3 maggio, alle 20.30, al Massimo di Cagliari, per uno spettacolo di musica e parole, accompagnato da Davide Apollo, cantante della Omar Pedrini Band e dei Precious Time, e dalla voce narrante di Roberta Girotto. Il giorno seguente, dalle 10.30 alle 13 (entrata libera su prenotazione a accademiadelpop@gmail.com), salirà in cattedra per la masterclass “Musica Rock, pop e le sue contaminazioni”.

Un doppio appuntamento, con cui Pedrini pianta un seme per il futuro, con una formula di teatro canzone, ben diversa da quella «dell’Omar più rock e selvaggio», che rivedremo il 2 giugno, con la sua band, al Bosa in Rock. «Da aspirante sardo, come mi ha definito il sindaco di Cagliari, qualche anno fa, è una gioia immensa tornare. Con Paolo Fresu ho fatto “Chi_Ama Sardegna”, sono stato a Carbonia per i minatori del Sulcis e venti giorni fa ero a Porto Torres per la tutela dell’Asinara».

Un rapporto intenso.

«Sì, sono legatissimo alla Sardegna sin dai tempi del liceo. Il mio bassista nei Timoria, Pietro Paolo Pettenadu, era sardo e prima della maturità andammo tutti in vacanza ad Alghero. Fu amore a prima vista e sono convinto di avere origini sarde, lo dice il mio corpo quando arrivo lì, perché sento una pace e una serenità, che sono quelle di Ulisse che torna a Itaca».

Sul palco con lei anche i Tamurita con cui nel 2021 ha scritto “Chi ama vince”.

«Siamo molto amici e questa canzone ci ha dato delle belle soddisfazioni».

Che spettacolo sarà?

«Ci sarà una parte letteraria, rappresentata da “Cane Sciolto”, un libro mio e di Federico Scarioni. Chinaski all’epoca della pubblicazione, 7 anni fa, ne stampò 4 mila copie ma sono andate tutte e il libro è diventato un piccolo culto. Nel frattempo ho aperto una casa editrice, la Senza Vento, e siccome ai concerti in molti ci chiedono il libro, lo abbiamo ripubblicato».

E la musica?

«A volte porgo il libro al pubblico e chiedo di aprire una pagina a caso che corrisponde a una mia canzone che suoniamo subito dopo la lettura. Una perfetta alchimia tra la parola letta e il suono».

Sabato, poi, la masterclass.

«Per me è un po’ una comfort zone, ho insegnato per 15 anni all’Università Cattolica di Milano, poi con il Covid mi sono fermato, perché si iniziava a fare lezione a distanza e io sono un uomo analogico. L’oggetto delle mie lezioni è la contaminazione fra le arti e da musicista cercherò di dimostrare come ci siano tante forme d’arte, che confluiscono all’interno delle canzoni».

Con il tour del 2023 ha detto goodbye al rock’n’roll. Che ne sarà dello Zio Rock?

«Purtroppo a fine anno dovrò affrontare un’altra operazione, che non è cardiaca, ci tengo a dirlo, per tranquillizzare tutti. Sarà un’operazione per sistemare un po’ di danni collaterali, che ho subito dalle operazioni precedenti. Spero che vada tutto bene, ma non potrò più fare i concerti rock e Bosa sarà una delle ultime occasioni. Però, non lascerò la musica. La cosa che faremo a Cagliari è un seme di quello che mi immagino di fare dal 2025 in poi».

E il suon buen ritiro in Toscana?

« Sono un rocker contadino, dagli anni ’90 ho un fazzoletto di terra in Toscana e a fine anno mi ritirerò lì. Ho fatto una scelta di vita… visto che la cittadinanza sarda non arriva».

Si trasferisca qui!

«Ho già un piccolo posto del cuore a Sant’Antioco, la casetta di un amico, che mi ha detto che quando voglio è mia. L’ho preso in parola».

