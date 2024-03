«Omar mi disse: ti sfregio con l’acido» 

Ivrea. Oltre vent’anni dopo la condanna per il duplice omicidio di Novi Ligure del 2001, quando aveva 17 anni, Omar Favaro rischia di andare a processo per maltrattamenti all’ex moglie dal 2019 al 2021. Il matrimonio è durato otto anni e ne è nata una bambina.

Le minacce

La procura di Ivrea ha chiuso l’indagine e una richiesta di rinvio a giudizio appare piuttosto probabile. A Favaro, che adesso ha 40 anni, vengono contestati una ventina di episodi, che vanno dalle minacce di morte (ma anche di sfregiare l’ex con l’acido o di ridurla in sedia a rotelle) alle percosse e alle violenze fisiche e psicologiche. Lui si ha sempre negato ogni addebito e a giugno, nell’udienza in cui il tribunale del riesame di Torino ha respinto la richiesta di misure restrittive della Procura di Ivrea nei suoi confronti, aveva definito «calunniose» le accuse dell’ex moglie. Il suo difensore, Lorenzo Repetti, aveva sottolineato che la vicenda s’inserisce in una causa di separazione dove è in discussione l’affidamento della figlia.

La bambina contesa

Dal gennaio 2023 Favaro non aveva più avuto la possibilità di incontrare la bambina, nonostante fosse stato disposto l’affidamento congiunto con la mediazione degli assistenti sociali e a febbraio una consulenza tecnica d’ufficio avesse sottolineato come «anche lui, come l’ex moglie, sia capace di genitorialità». La donna aveva parlato agli inquirenti di un rapporto matrimoniale tormentato da soprusi, intimidazioni e percosse. La richiesta di divieto di avvicinamento presentata dalla procura di Ivrea era stata respinta dal tribunale e il Pm per questo aveva fatto ricorso al riesame.

«Guerra dei Roses»

Gi episodi contestati a Omar Favaro sarebbero avvenuti in un paese fra le montagne: la moglie se n’era andata di casa e lui aveva chiesto e ottenuto nel 2022 l’affidamento della piccola. La moglie però avrebbe voluto vederla di più e a un certo punto la bimba aveva chiesto di vivere con la mamma. Da quel momento erano partiti esposti incrociati, uno di Favaro e l’altro della sua ex, che si era rivolta ai carabinieri riferendo di percosse, minacce, soprusi e violenze. «È una guerra dei Roses - aveva detto Repetti - dove le accuse a nostro avviso sono funzionali a ottenere nel procedimento civile una posizione di forza che alla donna, al momento, non è riconosciuta. Novi Ligure non c’entra, però è evidente il tentativo di dare maggiore risalto alla separazione».

