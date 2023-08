Omaggio  del paese al centenario 

«Ho sempre fatto il pastore e poi andau a marrai ». Nel giorno del suo centesimo compleanno Giovanni Battista Gessa sintetizza così la sua vita. Scandita dal lavoro e dal sacrificio per allevare la famiglia insieme alla moglie Adelina Brendas, venuta a mancare nel 2005. La coppia ha avuto quattro figli, di cui tre in vita, e oggi trascorre le giornate ad ascoltare la musica tradizionale e facendo qualche passeggiata . Ieri a pranzo ha ospitato anche il sindaco del paese, Giulio Murgia, menù tradizionale con culurgionis e carne arrosto di maialetto e pecora. Il parroco, don Battista Mura, gli ha fatto visita in mattinata, celebrando la messa seguita anche da Giovanni Battista . «Fino a quando ho potuto sono andato in chiesa», racconta il nonnino che, per un breve periodo, è stato anche emigrato a Milano e fino ai 94 anni girava in bicicletta. Ha sei nipoti e tre pronipoti. ( ro.se. )

