Omaggio all’universo femminile alla “Sanna Sulis” 

Due appuntamenti dedicati alla giornata Internazionale della Donna: uno è andato in scena venerdì a DomusArT con un recital di poesie messo in piedi dall’associazione Impari po Imparai dedicato alla figura femminile.

L’altro, invece, è in programma per giovedì nella biblioteca “Francesca Sanna Sulis” che ospiterà Maria Lidia Petrulli. La scrittrice, attraverso il suo libro “Il volo della libellula”, focalizzerà lo sguardo sulla violenza di genere. «Con il mio assessorato sto portando avanti un dialogo e una collaborazione sempre più attiva con Alessandra Porru, presidente dell'associazione Impari po Imparai», afferma l’assessora alla cultura, Elisabetta Contini. «Venerdì l’intento era di omaggiare l'universo femminile con letture e poesie che valorizzano e sottolineano quanto sia stato fatto, e quanto ancora occorre fare per far sì che questa data non resti una mera occasione commerciale ma un autentico momento per celebrare la forza e il coraggio delle donne che spesso si trovano a fare i conti con una realtà ancora fortemente maschilista e legata a vecchi stereotipi e pregiudizi». La consigliera di minoranza Michela Vacca aggiunge: «Una ricorrenza per ricordare le lotte politiche e sociali delle donne nel percorso di affermazione nella società. Momenti importanti di riflessione che meriterebbero maggiore partecipazione».

