Omaggio all’ex direttore  

Ad un mese dalla scomparsa, nella serata di ieri, Gavoi ha ricordato Tonino Cugusi, già direttore della Biblioteca Satta di Nuoro, stroncato all'età di 74 anni da un'infarto.Troppo piccola, la sala consiliare per contenere le decine di cittadini accorsi al dibattito promosso da Comune e Associazione-Laboratorio Sardegna Di Dentro, alla presenza di familiari e amici di Cugusi. In apertura, l’intervento del sindaco Salvatore Lai: «Tonino è stato come un fratello. Fin da ragazzi abbiamo condiviso la passione politica nella sede del Manifesto. È stato un pioniere delle radio libere e un ambasciatore di buona cultura, portando alto il nome di Gavoi». A seguire gli interventi di Antonio Costeri (amico di Cugusi), Angela Quaquero e Priamo Siotto (ex direttrice della Biblioteca Satta). (g. i. o.)

