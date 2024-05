Omaggio all’arte di Bove e al legame con la Sardegna 

Una giornata per celebrare l’impegno nel campo dell’arte e della cultura. A Siniscola la Fondazione Farris Tedde e l’Università della terza età hanno reso omaggio a Mimmo Bove, artista originario di Isernia ma trapiantato in Sardegna da oltre 40 anni. La serata, condotta da Marina Vernici, si è trasformata in un viaggio emozionante attraverso la vita e le opere di Bove, con performance musicali, letture di poesie e testimonianze sull’attività del maestro: l’arrivo a Dorgali, l’insegnamento come professore d’arte, la passione per il carnevale e le maschere, la creazione del circolo nautico di La Caletta e l’amore per il mare e il progetto di decorare il porto. (f. u.)

RIPRODUZIONE RISERVATA