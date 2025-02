Omaggio all’Aga Khan, sì del Consiglio 

Forse Sua Altezza avrebbe preferito mantenere intatto il nome della sua creatura – secondo una linea di pensiero – ma il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità la proposta del sindaco, Settimo Nizzi, di intitolare l’aeroporto Costa Smeralda al principe Karim Aga Khan, scomparso il 4 febbraio scorso, sposata anche dall'amministratore delegato della Geasar, Silvio Pippobello, intervenuto all'assemblea civica aperta, convocata ieri “in memoria di un'anima gentile”. «È a lui che noi olbiesi, noi galluresi e noi sardi dobbiamo tutto ed è per questo che abbiamo chiesto l'intitolazione del nostro aeroporto a S.A. principe Karim Aga Khan IV, perché vorremmo che da un luogo così strategico possa continuare a essere ricordata una persona che non ha avuto uguali nella storia del nostro territorio», ha esordito Nizzi, specificando che la proposta ha avuto il benestare di tre enti competenti su cinque, mancano Regione e ministero dei Trasporti.

Gli interventi

«Aeroporto Olbia Costa Smeralda seguita dal suo nome è la dicitura che avrebbe apprezzato il Principe, in ragione del valore Costa Smeralda», ha detto Pippobello, aggiungendo che, probabilmente, per la sua umiltà, avrebbe gradito non essere citato. «Tre concetti esprimono l'essenza dell'azione del Principe: – ha continuato – visione del presente e del futuro, passione e rispetto per le persone e per l'ambiente, la sua opera sta ancora riscaldando la Sardegna ma bisogna che le giovani generazioni ne capiscano il valore e ne seguano il solco». Per il vicepresidente della Regione, Giuseppe Meloni, «bisogna trasferire il patrimonio che ci ha lasciato l'Aga Khan, fatto di conoscenze visionarie, a quella parte di Sardegna che reagisce con diffidenza e luoghi comuni quando si parla della Costa Smeralda».

La statua

Per il sindaco, «è troppo poco quello che possiamo restituire a un uomo che ci ha accompagnato con la sua gentilezza fino a farci diventare maturi, gli dedicheremo anche una statua in granito gallurese per dare a tutti l'opportunità di conoscerne la sua grandezza». Ancora da decidere l'ubicazione, la sagoma dell'opera e l'artista che la realizzerà saranno indicati dalla famiglia di Karim Aga Khan. Tra i tributi al Principe, il ricordo dell'architetto che ha collaborato con lui per mezzo secolo, Enzo Satta: «Quando mi ha affidato l'incarico di progettare lo scalo dell'aviazione generale, Sua Altezza si è raccomandato di accostare alla modernità dell'acciaio e del cristallo, il granito, l'elicriso e il mirto».

