La festa.
30 agosto 2025 alle 00:17

Omaggio alla Vergine di Gonare tra stelle e yoga 

Due comunità unite per la festa di Nostra Signora di Gonare. A Sarule e Orani la fede si intreccia con la pace interiore, riscoperta anche attraverso notti astronomiche e tanto yoga. I due paesi si preparano per la Messa e la Novena che comincerà oggi e si terrà si ogni giorno alle 7.30 nel Santuario e alle 18 nel cortile delle cumbessias; quest'anno il tema sarà "Maria, madre e missionaria di speranza”. Per domani alle 20.30 nella Corte de sas Cumbessias, il Comune di Sarule in collaborazione con l'associazione Astronomica nuorese ha previsto una osservazione del cielo dal Monte Gonare per ammirare stelle e pianeti con gli esperti Tommaso Settanni e Michele Balloi.

Il Monte Gonare, per gli oranesi, è il cuore della riscoperta dell'anima, e fa da protagonista durante l'anno e in particolare ad agosto per le giornate di yoga. Qui dalle 5 del mattino, si comincia a praticare la disciplina, con partenza dalle cumbessias sino al Santuario. Gli appuntamenti di yoga dolce e hatha yoga riprenderanno regolarmente nel paese e a Gonare, il 2 settembre, durante la Giornata dei bambini (con prova gratuita a cura di Angela Bertocchi della scuola Sivananda), e proseguiranno tutti i martedì e i giovedì. Per informazioni contattare il numero +39 3490748357.

