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Scuola.
29 maggio 2026 alle 00:27

Omaggio alla scrittrice, alunni applauditi a casa Deledda 

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Gli allievi della quinta C dell’istituto comprensivo Maccioni-Deledda hanno portato grande entusiasmo e freschezza nel giardino della casa natale di Grazia Deledda dove sono stati protagonisti della giornata conclusiva del progetto “Guardare controvento”, dedicato all’eredità culturale e letteraria della scrittrice premio Nobel.

I bambini hanno proposto un cortometraggio molto apprezzato, ispirato all’opera Cosima, e una mostra fotografica composta da 19 scatti in bianco e nero, uno per alunno, ammirata anche dai visitatori ospiti nel museo. Un lavoro interdisciplinare seguito dalle insegnanti Maria Bonaria Corda, Maria Carmela Folchetti e Caterina Miscali.

All’iniziativa, che si è svolta mercoledì, hanno partecipato il sindaco Emiliano Fenu, l’assessore comunale alla Pubblica istruzione Domenico Cabula e la dirigente scolastica Graziella Monni.

«Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di come la scuola possa diventare luogo di crescita culturale e identitaria - ha detto Fenu -. Vedere i bambini confrontarsi con l’opera e il pensiero di Grazia Deledda attraverso linguaggi contemporanei come il cinema e la fotografia significa costruire un ponte tra memoria e futuro».

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