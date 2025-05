Omaggio a Trump: Hamas libera il soldato Edan 

Tel Aviv. L’ostaggio statunitense Edan Alexander è libero, dopo 584 giorni in cattività a Gaza. Omaggio di Hamas al presidente Usa alla vigilia della sua visita in Medio Oriente, da lui definita storica. Mentre Donald Trump saliva le scalette dell’Air Force One diretto a Riad, il soldato rapito è uscito dall’oscurità del tunnel dov’era stato trascinato il 7 ottobre 2023. Edan, ora 21enne, è il primo militare dell’esercito israeliano, maschio e in vita, ad essere rilasciato dal gruppo terroristico. Restano prigionieri nella Striscia altri 13 soldati dell’Idf, otto dei quali sono stati dichiarati morti, tra cui due americani, oltre al tenente Hadar Goldin ucciso nel 2014.

Una folla di persone alla notizia del rilascio è esplosa in applausi, abbracci e lacrime in piazza a Tel Aviv e nel centro di Tenafly, in New Jersey, dove Edan è cresciuto. Nella prima immagine diffusa dai notiziari, il giovane sembra stare bene, ma «ha avuto bisogno di aiuto per camminare», ha riferito al Jazeera. Più tardi, già in Israele, ha raccontato di aver subito gravi torture e di essere rimasto ammanettato in una gabbia per un lungo periodo di tempo. Comunque, per il sergente maggiore Edan il percorso di recupero non seguirà il protocollo messo a punto dalle autorità: dopo gli abbracci con la famiglia, le visite mediche obbligatorie, gli incontri con l’intelligence, l’accoglienza degli inviati Usa nella base di Reem, partirà per Doha dove ad attenderlo ci sarà il presidente Donald Trump. Ad annunciarlo è stata la stessa famiglia Alexander, dopo l’arrivo in Israele della madre Yael lunedì mattina, accompagnata dall’inviato statunitense per gli ostaggi Adam Boehler.

