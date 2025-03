Omaggio a Tonino Cugusi nella sala consiliare di Gavoi 

Lo storico direttore della biblioteca Satta, Tonino Cugusi, scomparso di recente, sarà ricordato nella sala consiliare di Gavoi, suo paese d’origine a cui è sempre stato molto legato. L’appuntamento è il 14 marzo, alle ore 18.

Interverranno il sindaco Salvatore Lai, Antonio Costeri, gli ex presidenti del consorzio Satta Angela Quaquero e Priamo Siotto, e Salvatore Buttu, presidente dell’associazione “Laboratorio Sardegna di dentro”. Prevista la partecipazione di altri ex amministratori della Satta, come Mario Zidda, Ugo Collu, Anna Saderi, Vannina Mulas, Giovanni Piga e Marina Corrias. Organizzano il Comune di Gavoi e l’associazione “Laboratorio Sardegna di dentro”.

RIPRODUZIONE RISERVATA