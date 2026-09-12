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La festa.
13 settembre 2026 alle 01:30

Omaggio a Sant’Elena, oggi la processione per la patrona 

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Bagno di folla per Enomusica con via Porcu che supera a pieni voti l’esame pedonalizzazione. La serata con le più importanti cantine dell’Isola, musica e degustazioni, ha fatto il pieno di presenze con la via più importante del centro chiusa al traffico per l’occasione.

I festeggiamenti in onore della patrona proseguono oggi con l’appuntamento più importante. È quello della processione con il simulacro di Sant’Elena, adagiato su un cocchio trainato da un cavallo, che percorrerà le vie della città. Prima, alle 17, in basilica ci sarà l’accoglienza delle bandiere dei comitati e delle associazioni cittadine. Alle 17,30 la messa presieduta da don Davide Ambu e animata dal coro diocesano di Cagliari. Il corteo partirà dal sagrato alle 18,30 accompagnato dalle parrocchie, dalle associazioni, dalle confraternite, dai Comitati, dai cavalieri a cavallo, dai gruppi folk. Al termine sarà impartita la benedizione con la reliquia del lignum crucis. La festa prosegue alle 21,30 con la gara poetica dialettale campidanese con gli improvvisatori Antonio Pani, Pierpaolo Falqui, Fabiano Patteri e Eliseo Vargiu. A seguire versata a chitarra. Le strade dove passerà la processione saranno tutte chiuse al traffico per il tempo del passaggio del corteo e in tutte sarà istituito il divieto di sosta.

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