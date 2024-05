Omaggio a padre Pili, francescano nel cuore di tutti 

Sarà un omaggio speciale alla figura di padre Dario Pili, francescano molto amato, scomparso un anno fa. Per iniziativa di Mondo X Sardegna, sabato ad Aritzo, paese d’origine, è in programma il convegno “Padre Dario Pili: da Aritzo al cuore dell’uomo col Vangelo e lo spirito di san Francesco” alle 9 nell’istituto tecnico commerciale Maxia. Interverranno il sindaco Paolo Fontana, il parroco don Giovanni Zedda, monsignor Mauro Maria Morfino, vescovo di Alghero-Bosa, e padre Francesco Piloni, ministro provinciale dei frati minori di Umbria e Sardegna.

Seguiranno altri spunti di riflessione, aperti con il documento fotografico curato da Salvatore Pirisinu. Interverranno padre Priamo Etzi, docente di diritto canonico, suor Cristina Longinotti, in collegamento dal monastero di Cortona (parlerà del ruolo di padre Pili come delegato generale delle suore di clausura), padre Giovanni Claudio Bottini, decano e professore emerito dello studio biblico francescano di Gerusalemme. Padre Salvatore Morittu, responsabile di Mondo X Sardegna, racconterà l’esperienza di padre Pili come fondatore dell’associazione. Alle 12.30 messa nella chiesa di san Michele. Padre Pili è stato a Fonni, Roma, in Terra Santa, a Bonorva, Sassari, Cagliari.

