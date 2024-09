Omaggio a Pablo Volta Settant’anni fa il suo arrivo nell’Isola 

Un omaggio al grande fotografo Pablo Volta a settant’anni dal suo primo viaggio in Sardegna, quando nel 1954 arrivò nell’Isola per conoscere e raccontare la realtà di una terra piena di contraddizioni, con una particolare attenzione alle zone interne. “Uno sguardo à la volta” è il titolo della mostra che sarà inaugurata questo pomeriggio, ore 18, al Museo del Crudo di San Sperate. L’esposizione, ideata da Alessandra Piras e curata da Alessandra Menesini, sarà visitabile sino al 22 settembre dalle 18 alle 20.30, e nell’ultima giornata, alle 19, è in programma la proiezione del documentario di Giovanni Columbu “Ritratto di Pablo Volta”.

L’evento si inserisce in Tottus Impari, manifestazione che si tiene a San Sperate oggi e domani. Una due giorni di incontri, musica e libri, organizzata dal Comune e dalla Pro loco, per riunire la comunità turbata dalla drammatica scomparsa di Francesca Deidda. Fiore all’occhiello della manifestazione, la mostra dedicata a Pablo Volta, 40 opere per raccontare il suo lavoro, sino alla documentazione della scena artistica sarda e delle feste campidanesi, che lo affascinarono nell’ultimo periodo della sua vita. A metà degli anni Ottanta, complice l’amicizia con Pinuccio Sciola, decise di comprare una casa a San Sperate per poi trasferirvisi nel 1986. Dopo una vita trascorsa quasi sempre in viaggio, trovò una comunità che sino ai suoi ultimi giorni lo circondò d’affetto e rispetto.

