Omaggio a Grazia, installazione degli studenti 

Installazione omaggio alla Deledda nel belvedere di piazza Santa Maria della Neve. L’opera, dal titolo “con Grazia”, è stata voluta dal Comune per i 150 anni dalla nascita della scrittrice, con il contributo della Fondazione di Sardegna. È stata realizzata dall’Istituto europeo di design di Cagliari, in particolare da quattro studenti del corso triennale di Product design, Alessandro Capeddu, Federico Martis, Matteo Paoletti e Alessandro Pittau, coordinati dalla docente Annalisa Cocco e seguiti dal tutor Gabriele Onnis.«L’idea della seduta - spiega il sindaco Andrea Soddu - è nata dalla volontà di riprodurre le esperienze visive di Grazia, che nei suoi scritti metteva al centro, in maniera rivoluzionaria, il paesaggio dove erano ambientati. Ed è riuscita a farlo grazie all’osservazione dell’ambiente, tra cui quello che si ammira dalla seduta che vogliamo mettere a disposizione del visitatore. Ringrazio lo Ied e gli studenti per la professionalità e l’impegno e l’assessore alla Cultura Luigi Crisponi, in carica durante le celebrazioni deleddiane, che ha avuto l’idea di lasciare qualcosa di tangibile in ricordo dell’anniversario».

«La semplicità - spiegano gli studenti - è la chiave di questo progetto e lo spazio il protagonista. Un invito a contemplare il panorama».

RIPRODUZIONE RISERVATA