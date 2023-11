Omaggio a Giulia e ai diritti dei piccoli 

In occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, l’assessorato alla Cultura e la biblioteca comunale “Sanna Sulis” organizzano per lunedì 20 alle 17,30 nella sala conferenze di via Pertini la presentazione del libro “Volevo vivere a colori». È la storia di Giulia Zedda, la bambina morta a dieci anni nel 2018 per un tumore, ma che continua a vivere nell’impegno dei genitori, Alfio Zedda ed Eleonora Galia, che hanno fondato l’associazione “Il sogno di Giulia Zedda” e girano la Sardegna e l’Italia per presentare il loro libro. L’incontro sarà coordinato dal consigliere Simone Santabarbara.

L’associazione, fra i suoi diversi progetti, supporta economicamente i viaggi della speranza dei bambini malati in difficoltà economica, ha consegnato all’ospedale San Pietro di Sassari arredi per una stanza di oncoematologia pediatrica e al San Michele di Cagliari un’ambulanza pediatrica. ( f.l. )

