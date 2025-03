Omaggio a Gigi Riva in via del Redentore 

In occasione della tredicesima edizione di “Buon compleanno Faber”, oggi alle 20, nella sede dell'associazione Pauly aps, in via del Redentore 216, omaggio a Gigi Riva con la presentazione del libro “Un amore di contrabbando” di Nicola Muscas.

Dialogheranno con l'autore, lo scrittore Flavio Soriga e l'ex giocatore del Cagliari Paolo Faragò, rimasto a vivere in Sardegna (ora è produttore di vino nella sua tenuta a pochi chilometri da Cagliari) dopo l'addio al calcio.

A seguire, intrattenimento musicale con la canzone “Evaporati in una nuvola rossoblu”, omaggio a Rombo di Tuono.

L’evento è organizzato da Buon Compleanno Faber con la Federazione italiana dei circoli del cinema. L’ingresso sarà a offerta libera.

