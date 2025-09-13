Omaggio a Dalla Chiesa 

La comunità di Marrubiu si prepara a rendere omaggio al generale Carlo Alberto dalla Chiesa, medaglia d’Oro al valor civile, vittima della violenza mafiosa il 3 settembre 1982 a Palermo. Oggi alle 18 in piazza San Giuseppe, la sezione Carabinieri in congedo presieduta da Mario Fa, con il patrocinio del Comune guidato dal sindaco Luca Corrias, promuove una cerimonia di commemorazione in suo onore. Dopo il raduno, le autorità accompagnate dalla banda “Città di Terralba”, muoveranno in corteo verso l’anfiteatro dove verrà deposta e benedetta una corona commemorativa. ( s. c. )
RIPRODUZIONE RISERVATA