Omaggio a Brotzu 80 anni dopo la scoperta delle cefalosporine 

«Chiediamoci perché Giuseppe Brotzu non ha preso il Nobel per la medicina: forse perché non aveva una rete internazionale di collaborazioni». Così l’assessore regionale alla Salute, Armando Bartolazzi, ha ricordato la figura del professore dell’Università cagliaritana che nel 1945, a Su Siccu, ebbe un’intuizione geniale: nell’acqua c’è una sostanza capace di sconfiggere il tifo e la salmonella.

Se n’è parlato al convegno dal titolo “Giuseppe Brotzu: ricerca e innovazione applicata alla clinica”, che si è svolto nella sala Atza dell’Arnas Brotzu. «L’Italia usciva dalla guerra e non c’era neanche l’acqua corrente. È affascinante cosa sono riusciti a fare in condizioni da trincea. Brotzu ha provato il farmaco su sé stesso: non pensava ai soldi, ma al bene del malato», ha aggiunto l’assessore.

«Dal germe che Brotzu scoprì furono estratte le tre cefalosporine», ha ricordato Gian Luigi Gessa, professore ordinario di Farmacologia dell’Ateneo cittadino e allievo di Brotzu: «Questo germe funzionava anche su germi sui quali le cefalosporine non avevano effetto. Era cosciente che ci fosse un altro antibiotico dentro e lo offrì a un’altra ditta italiana, gratis». Gessa ne ricorda l’umanità: «Era timido. Non chiese mai nulla, né per sé né per il suo istituto, e affidò la selezione del micete e la preparazione dell’antibiotico a università meglio attrezzate. Oggi non lo farebbe nessuno». «Brotzu si chiese perché, in una condizione di endemia di tifo a Cagliari, a Su Siccu non c’è la salmonella. Inoltre, i giovani che facevano il bagno lì vicino non si ammalavano di tifo. Lui, con microclisteri, salvò da questa malattia tanti bambini», ricorda Gessa.

«Più che politico, si definiva amministratore», ha aggiunto il sindaco Massimo Zedda, ricordando il Brotzu pubblico. «Fu una stagione di personalità politiche che, nonostante avessero carriere importanti come nel caso di Brotzu, misero a disposizione sé stesse per la rinascita dell’Isola».

«Tante cose legano l’Università al nome di Brotzu», ha aggiunto il rettore, Francesco Mola. «Il mondo è cambiato da allora. Il dovere di un ricercatore non è quello di portare il proprio nome a essere ricordato, ma di costruire le condizioni perché altri possano fare ricerca in maniera sempre più utile per l’umanità».

