Omaggio a Berlusconi: la famiglia a Milano, Fi a Paestum 

Oggi Forza Italia ricorda Silvio Berlusconi in occasione di quello che sarebbe stato il suo 87esimo compleanno con una kermesse di tre giorni a Paestum. I suoi familiari, nelle stesse ore, saranno a Milano alla cerimonia di intitolazione all’ex premier del Belvedere al 39esimo piano di Palazzo Lombardia. Oltre a diversi rappresentanti istituzionali e parlamentari lombardi, ci saranno il fratello Paolo e probabilmente alcuni dei figli.

Due manifestazioni separate e di peso per la galassia azzurra, con Antonio Tajani, il leader, che farà gli onori di casa nella kermesse campana. Assente Marta Fascina, che a inizio settembre aveva saltato la kermesse di Gaeta perché «ancora troppo forte il dolore». Intanto una delle figlie del Cavaliere, Barbara, interviene commossa sui social: «Caro papà quando chiudo gli occhi, vedo ancora il tuo sorriso rassicurante e sento il calore della tua mano nella mia. Avevi un cuore grande e un’anima nobile», scrive pubblicando una foto in cui posa col padre tenendo in mano una maglia rossonera. «La sinistra - sottolinea Tajani annunciando la tre giorni di Paestum - ha fatto polemica perché Giannini, un grande attore, leggerà il discorso che Berlusconi pronunciò al Senato Usa, un grande riconoscimento a uno statista. Ma noi abbiamo il dovere di far conoscere agli italiani e ricordare quello che Berlusconi ha fatto».

