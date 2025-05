Olympia Race, Agnese Casu 2ª  dopo 180 km 

Sotto quella corona d’ulivo selvatico, nella testa di una sorridente e felice Agnese Casu, cova un sogno ancora più grande. L’Olympia Race, con i suoi 180 chilometri, per chiunque sarebbe l’impresa della vita. Non per l’ultramaratoneta oristanese, che da anni non nasconde la (più che legittima) ambizione di partecipare alla Spartathlon, una delle gare podistiche di lunghissima distanza più temute e difficili del mondo. Probabilmente la più epica, visto che si svolge in una Grecia che riecheggia degli antichi miti: l’ostinazione di Fidippide, il coraggio dei Trecento.

Un mito che vive a Olimpia, il cui sito è sede d’arrivo di questa corsa che parte dall'antico stadio di Nemea, nel Peloponneso. È la sorella più piccola della Spartathlon, ma a sua volta durissima e difficilissima: 43 al traguardo sui 124 al via, con Agnese Casu seconda tra le donne, che erano tre. Ma lei (che lascia indietro tanti uomini) ha sempre e solo gareggiato contro se stessa e i propri limiti: «Sono contenta. Mi sono testata fisicamente e psicologicamente», dice orgogliosa. La bandiera sarda ha sventolato, grazie a lei, nella culla della fiamma olimpica. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA