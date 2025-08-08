“Oltremare”, musica  cabaret e folk: show a Sa Mandria 

Un progetto culturale ideato per valorizzare il territorio di Castiadas e Costa Rei attraverso spettacoli di musica, cultura e intrattenimento immersi in uno scenario naturale unico. Il tutto nell’ambito della rassegna “Oltremare”, in programma dal 14 al 31 agosto, al Teatro all’aperto di Sa Mandria a Castiadas, tra ulivi, lecci, melograni e lentischi.

Il programma curato da Marcotullio Coco propone una ricca offerta di spettacoli: il 14 agosto Ferragosto DJ Set, Queen in Rock , DJ Walter Pizzulli e i fuichi d’artificio. Il 16 agosto: Veronica Perseo & Luca Jurman Quartet. Il17 agosto: il cabret dei Lapola e la musica dei Tamurita, il 18 agosto Daniel DJ, la band Nonsoulfunky e il dj Fargetta. Serata dedicata ad Ale: il 20 agosto l’omaggio a Mina sempre con Veronica Perseo e il tributo a Battisti. Il 21 agosto serata legata alle tradizioni sarde condotta da Giuliano Marongiu con Boes e Merdules, la musica di Maria Giovanna Cherchi e a seguire i Fantafolk. Il 22 agosto: Rock Side e Tutti Pazzi per il Live con quelli di Rds. (ant. ser.)

