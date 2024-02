Oltre ventimila spettatori potranno assistere all’evento equestre 

«Divertimento sì, ma responsabilmente». È un invito alla disciplina quello lanciato dagli organizzatori della Sartiglia, in testa il primo cittadino Massimiliano Sanna. In città sono attese migliaia di persone che potranno accedere ai percorsi attraverso i 14 varchi in centro: 5 per assistere alla corsa alla stella, 9 per le pariglie. «La capienza totale sarà di 20mila 578 spettatori - ha spiegato Cristian Licheri, responsabile tecnico della manifestazione - 8363 in via Duomo, di cui 2428 in tribuna, 12215 in via Mazzini». La raccomandazione è di raggiungere i percorsi con largo anticipo per evitare code e attese. Imponente l’apparato sicurezza previsto dalla Fondazione Oristano che mette in campo circa 200 persone tra medici, soccorritori volontari, addetti al servizio d’ordine, a quello anticendio, veterinari e un gruppo di 12 ex sartiglianti per assistenza ai cavalli.

Nel parcheggio dell’Arst sarà allestito un punto medico avanzato con 6 posti letto, medico e infermiere, con la speranza di non dover assistere al via vai di giovanissimi alle prese con eccessi di alcol. Gli occhi delle forze dell’ordine saranno puntati sui luoghi di maggiore affluenza: nell’area circostante il Palazzo di giustizia, i giardini pubblici di viale Repubblica e i palazzi Saia; dalle 23 di domenica alle 7 di lunedì, dalle 23 di lunedì alle 6 di martedì e dalle 23 di martedì alle 7 di mercoledì è vietata la vendita sul territorio comunale di alcolici e bevande in bottiglie di vetro.

