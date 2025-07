Oltre un milione per rifare il look a piazza Maria Carta 

Il Comune e la Cooperativa di Poggio di Pini disegnano i contorni nella nuova piazza Maria Carta: nell’incontro che si è tenuto nei giorni scorsi, sono stati definiti gli aspetti più importanti per dare il via libera alla progettazione definitiva dell’opera che cambierà il volto della zona residenziale.

Alla riunione hanno partecipato il sindaco, Beniamino Garau; la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, Silvia Sorgia; il presidente della Cooperativa, Gianmarco Tavolacci, e il progettista, Gianluca Pilia. La piazza, che verrà realizzata grazie a un finanziamento di un milione e 300mila euro, verrà impreziosita da una grande fontana in corten che verrà posizionata al centro.

«Questo materiale – spiega il sindaco, Beniamino Garau -, sarà utilizzato anche per la realizzazioni degli arredi e degli impianti di illuminazione, le modifiche al progetto verranno apportate entro poche settimane, in modo da procedere immediatamente con la gara d’appalto. Questa piazza rappresenterà il senso di appartenenza dei residenti a questo posto, per quello ho chiesto che vengano salvati più alberi possibile per realizzarla». (i. m.)

