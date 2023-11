Oltre un milione per i lavori in centro 

Grazie a una serie di opere pubbliche, il centro della Planargia avrà un nuovo aspetto. Partiti i lavori di riqualificazione del centro urbano per i quali sono a disposizione un milione e 200mila euro. Saranno realizzati sottoservizi, asfalto e pavè in basalto nelle vie Belvedere, Aldo Moro, Sebastiano Satta, Santa Maria della Neve, Asilo, Fonte Vecchia, Brigata Sassari, piazzetta Lamarmora. «Ovunque - evidenzia il sindaco Salvatore Salis - saranno installate lampade a led. Entro il 2024 anche le vie non interessate dai lavori avranno nuovi punti luce a led. Entro l’anno sarà avviato il completamento del sagrato della piazza Sant’Antonio in cui sarà installato un binocolo panoramico per godere dei meravigliosi scorci della vallata. L’intervento costerà 185mila euro».

Montresta è poi fra i beneficiari di un ulteriore finanziamento regionale di 161mila euro per l’ammodernamento della viabilità urbana. Le risorse pari a 225mila euro sono destinate alla riqualificazione dell’ultimo tratto di via Umberto. In tutto sono investimenti per un totale di un milione 635mila euro, oltre ai 100mila dedicati all’illuminazione pubblica. Sono quasi conclusi, poi, i lavori del primo stralcio della comunità alloggio per anziani grazie a 400mila euro della Programmazione territoriale. Già realizzati impianti, camere, servizi igienici. «Stiamo lavorando – assicura il sindaco- per reperire altre risorse per terminare l’intervento».

Quasi completato, poi, il progetto per l’ampliamento del cimitero comunale con 380mila euro. ( s. c. )

