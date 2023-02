Oltre trentamila euro per borse di studio e bonus libri  

Più di trentamila euro sono stati destinati al Comune di Samassi per l’assegnazione delle borse di studio regionali e dei buoni libri rivolti agli studenti e alle famiglie. I fondi riguardano l’intervento per il diritto allo studio che fa capo alla Regione e vengono ripartiti tra i diversi Comuni della Sardegna.

Dodicimila euro saranno distribuiti tra i beneficiari della borsa di studio regionale, destinata agli studenti che hanno frequentato le scuole pubbliche primarie, secondarie di primo e di secondo grado nello scorso anno scolastico.

Ventun mila euro sono invece destinati alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo in favore degli studenti che stanno frequentando nell’anno corrente le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’anno scolastico.

La borsa di studio destinata agli studenti delle scuole pubbliche sarà ripartita tra centotrentotto beneficiari per un massimo di duecento euro a richiedente, mentre il buono per l’acquisto dei libri, che riguarderà le famiglie con un Isee non superiore ai ventimila euro, coinvolgerà centodiciotto studenti.