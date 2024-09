Oltre tremila presenze per “Kumbidus” 

Sono numeri da record quelli che arrivano il giorno dopo Kumbidus, la festa multiculturale organizzata più in via Porcu. Oltre 3000 persone hanno affollato la via dello shopping per degustare i piatti preparati dalle comunità straniere che vivono in città e non solo.

L’associazione organizzatrice" Sette Note e più” ha ringraziato i quartesi «per l’affetto e l’accoglienza per un’iniziativa che ancora una volta dimostra che il mondo è famiglia e che è a due passi da noi. Una serata di colori, sapori, musica, balli, allegria. Kumbidus è questo: è fare famiglia, è condividere il cibo, è la bellezza delle diverse culture». L’iniziativa ha avuto la collaborazione dell’associazione turistica quartese, del centro commerciale naturale di via Porcu e di Cittadinanza Attiva Oikos e il contributo del Comune.28 settembre sempre in via Porcu la festa delle associazioni tra mercatino, animazione, artisti di strada e musica.

RIPRODUZIONE RISERVATA