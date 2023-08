Oltre tremila persone alla sagra del prosciutto 

Grande successo per la 31esima edizione del festival esperienziale del prosciutto di Talana. Domenica si sono contate circa 3500 presenze che, nonostante il vento, non hanno rinunciato all’esperienza immersiva culturale ed enogastronomica offerta dal paese. A partire dalla mattina con l’inaugurazione delle diverse mostre, tra cui quella fotografica dei centenari, e della casa museo: a tagliare il nastro il sindaco Christian Paolo Loddo in presenza del presidente della Pro Loco Claudio Murgia, del maresciallo Marco Lisitano, del presidente regionale dell’Unione delle Pro Loco Raffaele Sestu e dell’ispettore sagre Gianpaolo Manca. Proprio questi ultimi hanno conferito a Talana la certificazione di “sagra di qualità”, che prende in considerazione diversi fattori, tra cui la storia, l’organizzazione e la promozione del festival. La Pro Loco ha offerto il pranzo dove a sorpresa si è unito il consigliere regionale Salvatore Corrias. In serata l’esibizione dei gruppi di Ollolai, Osini e Talana e la sfilata delle maschere “Su Marmoni e Is Ingestus” di Tertenia hanno intrattenuto i turisti mentre degustavano pistoccu fritto, panada talanese, culurgioni e prodotti della Pro Loco come prosciutto, vino e formaggi.

RIPRODUZIONE RISERVATA