Oltre settemila residenti: il paese continua a crescere  

Non aveva mai raggiunto quota settemila residenti anche se l’incremento demografico a Settimo San Pietro è stato sempre costante. Nel 2024, questo tetto da record, non solo è stato raggiunto, ma anche superato: al 31 dicembre scorso si è arrivati a quota 7.018. Un anno fa gli abitanti erano 6.909. Una crescita notevole garanzie anche a tante coppie o intere famiglie che hanno trovato nuova casa a Settimo. Tra i nuovi residenti ci sono anche tanti extracomunitari.

Nel 2024 i nuovi nati sono stati 25, rispetto ai 72 morti. In pratica l’aumento demografico è dovuto alla migrazione da altri Comuni verso Settimo. Dal Cagliaritano ma anche da centri dell’interno. Un paese che si è esteso nelle lottizzazioni sin dalla fine degli anni Settanta a Bie Sinnai dove, sono spuntate in pochissimi anni, alcune centinaia di abitazioni. Tanti gli inquilini arrivati da altri paesi probabilmente anche per la vicinanza a Cagliari. Sono sorte poi le zone artigianali lungo la provinciale dove operano decine di imprese e attività commerciali e a Su Pardu. Poi, in tempi più recenti tante altre lottizzazioni private con nuovi insediamenti abitativi.

Ora si potrebbe recuperare il centro storico dove diverse sono le vecchie abitazioni chiuse, disabitate insomma. Per il loro recupero sarebbe opportuno l’arrivo di grossi aiuti finanziari per i proprietari, visto l’altissimo costo dei lavori di ristrutturazione.

