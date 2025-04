Oltre seicento fedeli al pellegrinaggio della forania 

Seicento persone, una piccola folla, tutte unite da un sentimento di gioia e di speranza. Sono loro i partecipanti all’ultimo pellegrinaggio della forania di Sestu, ovvero un evento che coinvolge più fedeli di varie parrocchie. Hanno marciato sabato mattina dal centro di Sestu fino alla chiesa campestre di san Gemiliano, poi è seguita la messa celebrata dall’arcivescovo monsignor Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari, e dal vicario foraneo don Marco Orrù, insieme ai parroci delle due chiese principali di Sestu.

Dopo la messa, spazio al gioco e a momenti di educazione e crescita. Tutto anche per celebrare il prossimo giubileo, dove i ragazzi sono stati definiti “pellegrini di speranza”. Come racconta don Franco Puddu, parroco della chiesa di Nostra Signora delle Grazie, «la giornata è andata ottimamente, c’erano tanti ragazzi del quinto e sesto anno del catechismo, così numerosi che hanno formato 40 gruppi». Per don Sergio Manunza, parroco di san Giorgio Martire, «è stata una splendida esperienza per ragazzi, catechisti e volontari». All’arrivo a san Gemiliano i pellegrini sono stati accolti dalla sindaca Paola Secci, e dai componenti del Comitato di San Gemiliano, che hanno da poco restaurato una fontanella vicino alla chiesa. «È stata una bella giornata in cui abbiamo condiviso tanto», racconta Davide Contu, tra i volontari, e Rosaria Serra, una dei genitori, si spinge oltre commentando: «Mai così tanta gente, una giornata che ha fatto la storia di Sestu». Già in passato infatti la forania è stata organizzata con le stesse modalità e l’anno prossimo si replica. Per tutti una giornata da non dimenticare.

RIPRODUZIONE RISERVATA