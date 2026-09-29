Oltre sei ore di fila per una ricetta,  Ascot da incubo 

Inviata

Terralba. L’attesa media è di cinque ore. Ma nell’ambulatorio Ascot di via Napoli c’è chi aspetta dalle 5.30. «Sono arrivata molto presto per prendere posto e cercare di farmi visitare il prima possibile» racconta Maria Melis, casalinga. Speranza svanita con il passare delle ore: a metà mattina è ancora in fila, «sono la tredicesima» fa notare mostrando il numeretto fra le mani. Ennesima giornata di passione in un territorio in cui da tempo circa 6mila persone si sono ritrovate senza medico di base e sono costrette a rivolgersi all’ambulatorio di Cure primarie, così come è stato ribattezzato l’Ascot.

In fila

All’ingresso due divani danno il benvenuto ma la vera attesa inizia nella sala con le sedie blu. Non c’è un display a indicare l’ordine d’arrivo, nemmeno l’eliminacode con i ticket. Qui vige il fai da te: in una scatola trasparente ci sono alcuni foglietti su cui ogni paziente segna il proprio numero in base all’orario di ingresso. «Chi è l’ultimo» chiede un ragazzo e si va avanti. «È ogni giorno così – racconta Anna Loche, pensionata 81enne- Sono senza medico da cinque anni, questo posto ormai lo conosco fin troppo bene. Vengo soltanto per le ricette, se sto male, miei figli mi portano direttamente in ospedale». La mattinata è pesante anche se «da qualche tempo stiamo meglio perché ci hanno consentito di aspettare all’interno – aggiunge l’anziana – prima, estate e inverno, eravamo costretti a stare fuori sotto un albero. Oggi sono qui da cinque ore, spero di riuscire a entrare entro le 13 altrimenti dovrò tornare per una prescrizione».

I disagi

Poco distante un altro pensionato attende con pazienza. «È la seconda volta che vengo – riferisce Marco Medda – speriamo che oggi vada meglio. La prima volta ero arrivato alle 6, poi avevo dovuto aspettare il cambio turno del medico ed ero andato via alle 18. Dodici ore in fila, mi avevano portato un panino da casa». La moglie Rita Aroffu in piena estate era arrivata addirittura in piena notte. «Alle 3 e c’erano già quindici persone – ricorda – Il medico non era in sede, così eravamo dovuti tornare di pomeriggio. Alla fine abbiamo trascorso tutta la giornata qui».

L’organizzazione

La lamentela più frequente è la mancanza di organizzazione, soprattutto per le ricette. «Non possiamo stare qui ad aspettare tutte queste ore, io ho un’asma grave e questa attesa mi disturba – sostiene Carla Diana, casalinga – Anche se fino ad alcuni mesi fa era peggio perché c’era solo un medico. Ora sono due». Fra i pazienti si avverte una certa rassegnazione. «Vengo una volta al mese per le prescrizioni di mio zio e sono costretto a prendermi un permesso dal lavoro» sospira Marco Mura, 41 anni. All’uscita ecco Enrico Abis, uno dei fortunati ad aver già terminato. «Oggi è andato bene e ho fatto veloce, ma ci sono giornate infernali».

Il problema della gestione delle ricette è stato sollevato anche dalla consigliera comunale di minoranza Cristina Manca. «Chiediamo che a Terralba ci sia la possibilità di avere le prescrizioni via mail – sostiene- Questo sistema è stato adottato anche a Oristano, non capiamo perché qui non possa partire». L’amministratrice ricorda che alcuni mesi fa, come gruppo di opposizione, aveva incontrato la direttrice generale della Asl 5, Grazia Cattina. «Le avevamo consegnato una lettera con tutte le criticità ma finora non è cambiato molto. Vorremmo che lo stesso impegno dimostrato per altre zone, fosse impiegato anche per il Terralbese».

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