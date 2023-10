Oltre quaranta le autonomie a rischio  I sindacati: «Sopruso ai danni dell’Isola»  

Il futuro delle scuole sarde è scritto sulle carte: 42 autonomie (45 secondo l’Anci) rischiano di scomparire definitivamente dal panorama dell’istruzione isolana. Vittime di decisioni nazionali, e di formule matematiche che fanno vacillare gli attuali equilibri regionali, e che stridono con un indice di natalità non proprio fiorente e un tasso di dispersione già elevato. Così si tratta e si studia nei tavoli convocati da Città metropolitana e Province, con assessori, sindaci e dirigenti quasi chiamati a sacrificarsi prima che la condanna arrivi dall’alto. «Il colpo di grazia alla nostra Regione», annunciano i segretari regionali.

Lo scenario

L’istantanea è fatta di numeri: quelli economici legati al taglio costi che muove il Piano di dimensionamento del Governo, e quelli che rimandano alle Regioni italiane dove si combatte la stessa battaglia, destinata a far sparire 780 istituti autonomi in tre anni. Di questi 42 sono in Sardegna, individuati attraverso coefficienti di calcolo che attribuiscono il contingente organico (dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi), fondamentale per decidere se sopprimere o tenere in vita le autonomie. Che, nel caso isolano, il decreto ministeriale fissa in 228 per il 2024/‘25, tre in meno nell’anno scolastico ‘25/‘26 e 220 per quello dopo ancora. Dall’altra parte ci sono le 270 autonomie scolastiche presenti nel territorio regionale: 77 a Sassari, 64 nella Città metropolitana di Cagliari, 58 Sud Sardegna, 47 a Nuoro e 24 a Oristano.

I sindacati

Sembra una strage annunciata per i segretari regionali dei sindacati. «È la distruzione della scuola pubblica», commenta Giuseppe Corrias della Uil scuola. «Si vanno a togliere servizi fondamentali soprattutto nelle zone interne, con un danno enorme che andrà a ricadere inevitabilmente sulle spalle di studenti, famiglie e personale». Maria Luisa Serra, della Cisl, ribadisce il concetto: «Una manovra che avrà effetti devastanti e ripercussioni gravissime sui lavoratori a tempo e sugli studenti. La scuola è un bene primario su cui ci si continua ad accanire, e questo Piano è il colpo di grazia per un territorio come il nostro». Si unisce Emanuela Valuta, segretaria regionale Flc Cgil: «Siamo contrarissimi, tanto che a livello nazionale abbiamo impugnato il provvedimento. Azione che ci aspettavamo dall’assessore, così come capitato ad esempio in Toscana», osserva. «È l’ennesimo sopruso ai danni del sistema scolastico. Non possono essere applicati parametri nazionali a una situazione particolare come quella sarda, con aree ad alto rischio di spopolamento e dove i servizi sono già assenti».

Il futuro

«La Regione ha tergiversato e i tagli sono già iscritti a bilancio», interviene Massimo De Pau, presidente regionale dell’Associazione nazionale presidi. «La decisione è politica: noi abbiamo dato tutta la nostra disponibilità». Sotto la lente c’è l’intera popolazione scolastica, che arriva a quota 182mila e 182, con la Provincia di Sassari che da sola copre oltre un terzo (57.587), seguita dalla Città metropolitana di Cagliari ferma a 50mila 683 e destinata a perdere 8 autonomie. Quattordici sono quelle a rischio nel Sud Sardegna, 9 a Sassari, 7 sono destinate a scomparire nel nuorese e le restanti quattro sono in ballo a Oristano. Dinamiche che sembrano decidersi a tavolino e rischiano di mettere in ginocchio la scuola sarda.

