Oltre ottomila firme per una legge elettorale solo proporzionale 

Un proporzionale puro, senza alcuna soglia di sbarramento, con il ritorno all’elezione del presidente della Regione da parte dell’Assemblea sarda a maggioranza assoluta nel primo scrutinio e a maggioranza semplice dalla seconda votazione. È la proposta di legge di iniziativa popolare “Liberamus su votu” e promossa dalla “Rete SarDegna iniziativa popolare”. L’articolato è accompagnato da 8179 firme raccolte in pochi mesi e consegnate ieri alla presidenza del Consiglio regionale. Nel testo è precisato che il Consiglio regionale elegge il presidente della Regione tra i suoi membri, e che sarà il presidente eletto a nominare il vice presidente e gli altri membri della Giunta. L’Aula ha a disposizione lo strumento della mozione di sfiducia contro il presidente che deve essere firmata da almeno un quinto dei membri dell’Assemblea. La proposta contempla anche il ricorso alla questione di fiducia posta dal presidente: la mancata approvazione porta alle dimissioni del presidente e allo scioglimento del Consiglio se entro venti giorni non è eletto un successore a maggioranza assoluta. Spiega Lucia Chessa, rappresentante della Rete SarDegna: «È necessario cambiare la legge elettorale sarda perché il Consiglio non rappresenta il popolo sardo, ma solo una minoranza. La legge attuale garantisce solo gli schieramenti maggioritari di centrodestra e centrosinistra, escludendo dalla rappresentanza tutta la ricchezza di pensiero che circola in Sardegna». Che fine farà il testo, dopo l’incardinamento nelle commissioni competenti? Di certo, anche per la situazione legata al caso decadenza, con un’Assemblea intera a rischio scoglimento, il tema sarà valutato con molto interesse. (ro. mu.)

